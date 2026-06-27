Marseille : une élue dénonce une remarque antisémite

Un incident à caractère antisémite a éclaté vendredi lors du conseil municipal de Marseille. La conseillère municipale Fabienne Bendayan, ancienne présidente du CRIF Marseille-Provence, a affirmé avoir été prise à partie en raison de son identité juive alors qu'elle intervenait sur la lutte contre l'antisémitisme.

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Les faits se sont produits au moment où elle dénonçait « l'essentialisation des Juifs de France » et évoquait le terme de « génocide » pour qualifier ce qui se passe à Gaza. Une voix provenant des rangs de la majorité aurait alors lancé : « C'est le vôtre. »

Fabienne Bendayan qualifie ces propos d'« inadmissibles et abjects ». « En une phrase, il m'a dépouillée de mon mandat d'élue de la République pour ne voir qu'une juive suspecte. C'est l'antisémitisme dans sa forme la plus nue. La plus crasse », écrit-elle, annonçant son intention de déposer plainte.

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Le CRIF Marseille-Provence a réagi dans un communiqué publié le même jour, dénonçant un incident « particulièrement grave ». L'organisation estime que les faits « dépassent largement le cadre du débat politique » et rappelle qu'« essentialiser les Juifs, les prendre à partie en raison de leur identité réelle ou supposée, ou les rendre collectivement responsables d'un conflit international constitue une dérive inacceptable ».

Le CRIF souligne également que l'intervention de l'élue visait simplement à rappeler qu'une subvention faisait l'objet d'un débat et que l'emploi du mot « génocide » ne devait pas être banalisé. « Ce terme possède une définition juridique précise et son utilisation ne peut relever de l'invective ou du slogan politique », insiste l'organisation.

Le communiqué appelle enfin au respect du débat démocratique et apporte son « total soutien » à Fabienne Bendayan.

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Sur X, le conseiller municipal Romain Simmarano a lui aussi condamné les faits, évoquant « un acte grave » et affirmant que l'élue aurait été « essentialisée en tant que juive ». Il a dénoncé « une nouvelle étape (...) dans l'infamie antisémite » et exprimé son soutien à sa collègue.