Meyer Habib traité de "porc" : le tribunal correctionnel de Paris refuse de condamner le député LFI David Guiraud
Une décision vivement contestée par l'ancien député, qui dénonce une banalisation des injures antisémites et annonce faire appel.
L'ex-député Meyer Habib a vivement réagi à la décision du tribunal correctionnel de Paris (17ᵉ chambre), qui a refusé de condamner le député David Guiraud à la suite d’une altercation survenue au sein de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, l'ex-élu se dit « effaré et consterné » par un jugement qu’il estime lourd de conséquences.
Meyer Habib rappelle qu’il a été publiquement insulté à plusieurs reprises dans l’hémicycle, traité de « porc » et de « cochon », des propos qu’il qualifie d’« insultes antisémites parmi les plus anciennes ». La scène, filmée et largement relayée par les médias, a déclenché une vague de messages haineux et de menaces de mort à caractère antisémite d’une violence inédite.
Par ailleurs, Meyer Habib souligne que ces propos ont été repris jusque dans la sphère politique locale : un candidat affilié à La France insoumise lors d’élections municipales a relayé ces insultes avant d’être finalement exclu par son propre parti. Pour Meyer Habib, ce climat illustre un « enchaînement dangereux » entre paroles publiques, banalisation de la haine et passages à l’acte.
S’interrogeant sur la portée symbolique de la décision judiciaire, le député pose une question directe : « Jusqu’à quand la justice en France fermera-t-elle les yeux sur des actes qui mènent au pire, lorsqu’ils sont commis par un élu de la Nation ? » Il estime que l’absence de condamnation envoie un signal préoccupant, tant pour la lutte contre l’antisémitisme que pour l’exemplarité attendue des responsables politiques.
Meyer Habib a annoncé avoir saisi ses avocats afin de faire appel de cette décision. Il assure vouloir poursuivre le combat judiciaire « pour l’honneur des institutions » et pour que, selon ses mots, « la République protège réellement ceux qui sont visés par la haine ».