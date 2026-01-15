Meyer Habib traité de "porc" : le tribunal correctionnel de Paris refuse de condamner le député LFI David Guiraud

L'ex-député Meyer Habib a vivement réagi à la décision du tribunal correctionnel de Paris (17ᵉ chambre), qui a refusé de condamner le député David Guiraud à la suite d’une altercation survenue au sein de l’Assemblée nationale. Dans un communiqué, l'ex-élu se dit « effaré et consterné » par un jugement qu’il estime lourd de conséquences.

Meyer Habib rappelle qu’il a été publiquement insulté à plusieurs reprises dans l’hémicycle, traité de « porc » et de « cochon », des propos qu’il qualifie d’« insultes antisémites parmi les plus anciennes ». La scène, filmée et largement relayée par les médias, a déclenché une vague de messages haineux et de menaces de mort à caractère antisémite d’une violence inédite.

Par ailleurs, Meyer Habib souligne que ces propos ont été repris jusque dans la sphère politique locale : un candidat affilié à La France insoumise lors d’élections municipales a relayé ces insultes avant d’être finalement exclu par son propre parti. Pour Meyer Habib, ce climat illustre un « enchaînement dangereux » entre paroles publiques, banalisation de la haine et passages à l’acte.

S’interrogeant sur la portée symbolique de la décision judiciaire, le député pose une question directe : « Jusqu’à quand la justice en France fermera-t-elle les yeux sur des actes qui mènent au pire, lorsqu’ils sont commis par un élu de la Nation ? » Il estime que l’absence de condamnation envoie un signal préoccupant, tant pour la lutte contre l’antisémitisme que pour l’exemplarité attendue des responsables politiques.

Meyer Habib a annoncé avoir saisi ses avocats afin de faire appel de cette décision. Il assure vouloir poursuivre le combat judiciaire « pour l’honneur des institutions » et pour que, selon ses mots, « la République protège réellement ceux qui sont visés par la haine ».