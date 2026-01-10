Municipales 2026 : LFI exclut un candidat à Romilly-sur-Seine pour des propos à caractère antisémite

La France insoumise (LFI) a annoncé samedi l’exclusion de son candidat aux élections municipales de 2026 à Romilly-sur-Seine (Aube) après la découverte de publications jugées antisémites sur les réseaux sociaux. Le mouvement a également retiré son investiture à Yves Bouteiller, tête de liste dans cette commune de près de 15 000 habitants.

Dans un communiqué, LFI indique que son comité électoral, « informé vendredi de posts à caractère antisémite », a décidé de retirer « immédiatement » l’investiture du candidat. Le comité de respect des principes du mouvement a, dans la foulée, prononcé son exclusion définitive de La France insoumise pour violation de la charte d’engagement signée par l’ensemble des candidats investis.

Cette charte impose notamment de rejeter tout propos ou comportement relevant du racisme, de l’antisémitisme, des discriminations ou des violences, quelles qu’elles soient. Samedi matin, le nom d’Yves Bouteiller avait d’ailleurs disparu du site officiel de LFI.

Très actif sur Facebook, Yves Bouteiller a cependant relayé à plusieurs reprises des messages liés à la guerre à Gaza, contenant des propos visant des responsables politiques ou des institutions juives. Parmi eux, des publications assimilant le Crif à un pouvoir occulte ou utilisant des références à l’Allemagne nazie, ainsi que des attaques personnelles contre des élus français de confession juive.