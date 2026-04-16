Neuilly-sur-Seine : Éric Robic exécuté en pleine rue

L’affairiste Éric Robic, a été tué par balles ce jeudi matin à Neuilly-sur-Seine, dans un quartier habituellement calme des Hauts-de-Seine. Les faits se sont produits peu après 9h30, devant un immeuble du boulevard Victor Hugo, lorsqu’un témoin a alerté les secours après avoir assisté à ce qui s’apparente à une exécution ciblée.

Selon les premiers éléments, deux individus casqués circulant sur un scooter de type TMAX ont ouvert le feu avant de prendre la fuite. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont découvert une scène chaotique : une femme en état de choc et des secours déjà mobilisés pour tenter de sauver la victime, grièvement touchée. Malgré les efforts des équipes médicales, le quinquagénaire est décédé une quarantaine de minutes plus tard.

Les lieux ont rapidement été sécurisés par la police, à proximité notamment des installations de la DGSI situées à Levallois-Perret. L’identité de la victime, d’abord incertaine, a été confirmée peu après par les enquêteurs. Éric Robic était déjà connu des services de police pour divers faits, notamment escroqueries, violences et association de malfaiteurs.

Son nom avait particulièrement marqué l’actualité en 2011, après l’accident mortel de Lee Zeitouni à Tel-Aviv. Cette affaire avait suscité une vive tension diplomatique entre la France et Israël. Jugé à Paris, il avait été condamné en 2013 à une peine de cinq ans de prison, tandis que son passager, Claude Khayat, avait écopé d’une peine plus légère.

Depuis, les deux hommes avaient été impliqués dans plusieurs affaires d’escroquerie. Reste à déterminer si cette exécution est liée à son passé judiciaire ou à des activités plus récentes. À ce stade, aucune piste n’est privilégiée.

Le parquet de Nanterre, qui s’est rendu sur place, a ouvert une enquête confiée à la police judiciaire. Les investigations s’annoncent complexes : exploitation des images de vidéosurveillance, analyses techniques et auditions de l’entourage de la victime devraient permettre de retracer ses derniers contacts et d’orienter les recherches vers un éventuel mobile.