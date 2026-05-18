Paris : six militants poursuivis après le déploiement d’un drapeau palestinien sur la tour Eiffel

Six personnes interpellées vendredi après avoir déployé un drapeau palestinien au premier étage de la Tour Eiffel sont désormais poursuivies pour « intrusion dans un lieu historique ou culturel », a indiqué lundi le parquet de Paris.

Selon le ministère public, aucune « mise en danger » n’a été retenue contre les militants. Les poursuites concernent uniquement une contravention de 5e classe passible d’une amende pouvant atteindre 1 500 euros, voire 3 000 euros en cas de récidive.

Les faits se sont déroulés vendredi peu avant 17 heures. Les militants avaient hissé un drapeau palestinien de quatre mètres sur trois après être montés sur le toit du restaurant « Madame », situé au premier étage du monument emblématique parisien.

L’action a été revendiquée sur X par Extinction Rebellion, organisation engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le mouvement a justifié cette opération en affirmant qu’« il n’y a pas de lutte écologique possible » sans dénoncer « les massacres en cours à Gaza ».

L’avocat des militants, Me Mohamed Jaite, a vivement critiqué la décision judiciaire. Il accuse le parquet de « s’acharner » contre des « citoyens engagés » et dénonce des gardes à vue prolongées dans des « conditions indignes ». Selon lui, les poursuites ressemblent davantage à « une punition déguisée » qu’à une nécessité procédurale.

L’eurodéputée Rima Hassan a également apporté son soutien aux militants. Sur les réseaux sociaux, elle a comparé cette affaire à l’illumination de la tour Eiffel aux couleurs israéliennes le 9 octobre 2023, en hommage aux victimes de l’attaque du Hamas contre Israël.