Paris : trois femmes blessées au couteau, le suspect interpellé

Trois femmes ont été blessées lors d'une attaque au couteau survenue ce lundi en fin de matinée, aux alentours de la porte de Clichy, à Paris.

Selon les premiers éléments, un homme armé de deux armes blanches s'en est pris aux victimes vers 11h30, avant d'être rapidement maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre.

Les trois blessées ont été prises en charge par les secours et transportées à l'hôpital. L'une d'elles, qui serait enceinte, a été admise en urgence absolue, tandis que l'état des deux autres victimes n'a pas été précisé.

D'après les premières informations, le suspect est un homme de 31 ans qui ne semblerait pas jouir de toutes ses facultés mentales, précise le Parisien. Les circonstances exactes de l'attaque et ses motivations restent à déterminer.