Paris : un homme armé d’un couteau neutralisé sous l’Arc de Triomphe, le PNAT saisi

Un homme armé d’un couteau a été neutralisé vendredi soir sous l’Arc de Triomphe, à Paris, après avoir menacé des gendarmes lors de la cérémonie quotidienne du ravivage de la flamme du Soldat inconnu. L’assaillant, grièvement blessé par les tirs des forces de l’ordre, est décédé peu après son transfert à l’hôpital.

Selon des sources concordantes, l’individu avait auparavant appelé le commissariat d’Aulnay-sous-Bois pour annoncer son intention de « commettre un massacre » sur le site, affirmant vouloir « venger les femmes et les enfants tués par les mécréants ». Rapidement géolocalisé, il a été intercepté place de l’Étoile vers 18 heures.

Armé d’un couteau et d’une paire de ciseaux, il aurait d’abord tenté de s’en prendre à une gendarme, avant de viser un autre militaire. Ce dernier a été protégé par son équipement. Les gendarmes ont ouvert le feu pour neutraliser l’assaillant. Les premiers éléments suggèrent une attaque préméditée, pouvant s’apparenter à un scénario de « suicide by cop ».

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, s’est rendu sur place et a salué le professionnalisme des forces engagées. Le président de la République a exprimé sa solidarité au gendarme visé et aux personnes présentes lors de la cérémonie.

Le parquet national antiterroriste (PNAT) a été saisi. La section antiterroriste de la brigade criminelle et la DGSI sont chargées des investigations. Le suspect, déjà condamné en 2013 à 17 ans de prison, faisait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas).

La place de l’Étoile a été temporairement bouclée avant un retour progressif à la normale dans la soirée.