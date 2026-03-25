Paris : un homme interpellé après des insultes antisémites en terrasse

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue mardi après avoir proféré des insultes antisémites à l’encontre de clients attablés à la terrasse d’un restaurant du 11e arrondissement de Paris, a rapporté Cnews, citant une source policière. Les faits se sont déroulés en début d’après-midi, aux alentours de 14h40, devant l’établissement « Bozen Voltaire ».

Selon les premiers éléments, l’individu, visiblement en état d’ivresse, s’est approché de plusieurs clients avant de les prendre à partie en les insultant, notamment en les traitant de « sales juifs ». Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont procédé à son interpellation. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.

Un des clients visés a déposé plainte. À ce stade, le parquet de Paris n’a pas encore communiqué sur les suites judiciaires qui seront données à cette affaire.

Cet incident s’inscrit dans un contexte de recrudescence préoccupante des actes antisémites en France. Les autorités rappellent que ces faits font l’objet d’une vigilance accrue, alors que les tensions internationales, notamment au Moyen-Orient, contribuent à alimenter un climat délétère.

Le ministre de l’Intérieur a récemment souligné que les actes antisémites avaient atteint en 2025 un niveau « historiquement élevé », avec plus de 1.300 faits recensés. Sur les vingt-cinq dernières années, les trois dernières ont enregistré les niveaux les plus importants, dans un contexte de forte hausse depuis les attaques du 7 octobre 2023.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’évaluer d’éventuelles qualifications pénales supplémentaires.