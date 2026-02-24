Paris : une femme juive âgée victime d’insultes antisémites par des militants LFI

Une femme âgée de confession juive a été la cible d’insultes antisémites dimanche après-midi dans le 19e arrondissement de Paris, lors d’une opération de porte-à-porte menée par des militants se présentant comme soutiens de La France insoumise (LFI). Les faits, révélés par Europe 1, se sont produits peu avant 16 heures dans un immeuble d’habitation.

Selon les informations rapportées, au moins deux militants distribuaient des tracts en faveur de la candidate LFI à la mairie de Paris, Sophia Chikirou. Arrivés devant l’appartement de la victime, ils auraient frappé à plusieurs reprises à sa porte. La résidente leur aurait expliqué qu’elle ne pouvait pas ouvrir en raison d’une blessure au coccyx.

Toujours d’après son témoignage, les deux individus auraient alors remarqué la présence d’une mezouza fixée sur le montant de la porte, objet religieux juif traditionnellement apposé à l’entrée des habitations. C’est à ce moment que la situation aurait dégénéré. La femme affirme avoir été insultée et menacée, les militants proférant notamment des propos tels que "Sale juive. On va revenir" avant de quitter les lieux.

Sous le choc, la victime a immédiatement alerté les forces de l’ordre et envisage de déposer plainte. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs présumés. Les images de vidéosurveillance installées à l’entrée de l’immeuble sont en cours d’analyse par les policiers.