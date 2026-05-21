Paris veut accorder sa citoyenneté d’honneur aux civils palestiniens de Gaza et de Judée-Samarie

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, proposera d’attribuer la citoyenneté d’honneur de la ville aux populations civiles palestiniennes de Gaza et de Judée-Samarie, ainsi qu’aux journalistes palestiniens.

Le vœu sera présenté lors du prochain Conseil de Paris, prévu en juin. Cette initiative vise à exprimer la « solidarité » de la capitale envers les civils palestiniens, confrontés à une situation humanitaire qualifiée d’« effroyable » à Gaza, ainsi qu’à la poursuite de la colonisation en Judée-Samarie.

Sur X, Ian Brossat a salué cette décision, affirmant que « Paris décernera sa citoyenneté d’honneur à la population palestinienne ». L’élu a décrit cette initiative comme « un acte symbolique qui honore notre capitale ».

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Dans son message, Ian Brossat a également estimé que Paris affirmait ainsi « son soutien au peuple de Palestine », qui, selon ses termes, « subit un génocide depuis plus de deux ans ».

Le vœu devrait être soutenu par la majorité de gauche au Conseil de Paris, notamment par les écologistes, qui avaient déjà porté cette initiative lors de la précédente mandature. Les élus de La France insoumise avaient également défendu cette décision pendant la campagne des municipales.