Polémique dans le métro parisien : un street artiste accusé d’antisémitisme après un affichage sauvage

Un affichage sauvage réalisé dans le métro parisien par le street artiste "@GoGrazy99" sur Instagram a provoqué une vive polémique. Dimanche dernier, plusieurs usagers de la station Buttes-Chaumont, dans le XIXe arrondissement de Paris, ont découvert des affiches de l'artiste collégial à la place des publicités habituelles.

L'artiste a revendiqué cette action sur son compte Instagram, entraînant avoir voulu remplacer les publicités du métro par ses propres peintures et affiches, dans une démarche de street art. Mais la RATP et Métrobus, la régie publicitaire du réseau, ont rapidement fait retirer les quatre affiches et annoncé avoir porté plainte.

La controverse ne porte pas uniquement sur cet affichage non autorisé cependant. Après la publication des images, plusieurs internautes ont ressorti une précédente installation sauvage attribuée au même artiste, déjà réalisée à la station Buttes-Chaumont en mars dernier. On y voyait des personnages grimaçants, aux dents et aux oreilles pointues, dont le nez prenait la forme d'une étoile évoquant, pour certains, une étoile de David.

Ces dessins ont suscité des accusations d'antisémitisme sur les réseaux sociaux. Des internautes ont estimé que l'association entre une figure inquiétante, presque démoniaque, et une étoile à six branches pouvait rappeler certains codes de caricatures antisémites.

Interrogé par Le Parisien, "@GoGrazy99" a fermement rejeté ces accusations. Selon lui, son personnage n'a aucun lien avec le judaïsme ni avec une quelconque haine religieuse ou communautaire. Il explique que le héros de sa série animée porte habituellement un nez en forme de pentagramme, une étoile à cinq branches associée, dans son univers graphique, aux démons et à la magie occulte.

L'artiste reconnaît toutefois que certains dessins ont pu prêter à confusion lorsqu'il a utilisé une étoile à six branches. Il affirme que ce symbole faisait référence, selon lui, à des signes anciens présents dans d'autres cultures, notamment hindouistes ou japonais, et non à l'étoile de David. Il admet néanmoins avoir commis une erreur en ne mesurant pas la manière dont ces images peuvent être interprétées.

"@GoGrazy99" précise que les dessins contestés n'étaient pas ceux exposés dimanche aux Buttes-Chaumont. Il assure également avoir corrigé ses visuels récents en revenant à une étoile à cinq branches pour éviter toute ambiguïté.

Pour se défendre, l'artiste affirme être en contact avec des créateurs israéliens à Tel Aviv, qui ne comprendraient pas les soupçons d'antisémitisme le visant. Il évoque aussi l'histoire de sa famille alsacienne, qui aurait dû s'exiler après avoir résisté à l'occupation nazie.