Pourim : sécurité renforcée autour des lieux de culte juifs en France

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a demandé dimanche aux préfets de renforcer la sécurité autour des lieux de culte juifs et des rassemblements religieux israélites, à la veille de la fête de Pourim, dans un contexte marqué par l’escalade militaire entre Israël, les États-Unis et l’Iran.

Dans un télégramme adressé aux représentants de l’État et consulté par l’AFP, le ministre appelle à une vigilance accrue « au regard de la situation internationale en cours au Moyen-Orient ». Il demande l’application immédiate de mesures de sécurisation renforcée visant les synagogues, écoles, centres communautaires et tout événement lié à la célébration religieuse.

Les autorités entendent prévenir tout risque d’acte hostile ou de trouble à l’ordre public dans un climat international particulièrement tendu. Les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, suivies de ripostes de Téhéran dans la région, font craindre des répercussions sécuritaires au-delà du Moyen-Orient.

Selon le ministère, les dispositifs déployés seront adaptés localement en fonction de l’évaluation des menaces réalisée par les services de renseignement et les forces de l’ordre. Il s’agit notamment de renforcer les patrouilles, d’accroître la présence policière aux abords des sites sensibles et de coordonner les actions avec les responsables communautaires.

Cette décision s’inscrit dans la continuité des consignes de protection régulièrement activées lors de périodes de tensions internationales ou de fêtes religieuses majeures. Les autorités françaises rappellent leur engagement à garantir la sécurité de tous les citoyens et à prévenir toute forme de violence ou d’intimidation.