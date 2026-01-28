Procès Paty : la défense de Sefrioui salit la mémoire du professeur décapité

Alors que le procès en appel de l’assassinat de Samuel Paty se tient actuellement devant la cour d’appel de Paris, la stratégie de défense du principal accusé, Abdelhakim Sefrioui, suscite une vive controverse. Condamné en première instance pour association de malfaiteurs terroristes, Sefrioui a fait appel de sa condamnation et a récemment changé d’avocat, confiant sa défense à Me Francis Vuillemin, figure connue du barreau pour avoir défendu des personnalités impliquées dans de grandes affaires de terrorisme et de criminalité, notamment Carlos ou Mehdi Nemmouche, terroriste du musée juif de Bruxelles.

Selon Céline Dorphin, présidente de l’association The Truth, interrogée par i24NEWS, la ligne de défense adoptée en appel repose désormais sur une remise en cause directe de la victime. Les avocats de Sefrioui tentent de présenter Samuel Paty comme un enseignant prétendument islamophobe et discriminant envers les élèves musulmans, tout en cherchant à dépeindre l’accusé comme étranger à toute idéologie ou activité terroriste.

Face à cette argumentation, l’association The Truth a décidé de remettre en lumière des éléments qu’elle juge essentiels. Céline Dorphin révèle que son organisation a ressorti une vidéo filmée en juin 2020, soit quatre mois avant la décapitation de Samuel Paty. Les images, tournées lors d’une manifestation à Paris boulevard Magenta, montrent Abdelhakim Sefrioui brandissant un grand drapeau palestinien et scandant "Hamas, résistance !", slogan repris par une partie des manifestants. Selon elle, le thème même de cette mobilisation visait à présenter le Hamas comme un mouvement de "résistance", ce que l’association qualifie d’apologie du terrorisme.

Céline Dorphin rappelle que Sefrioui était le fondateur du collectif Cheikh Yassine, dissous depuis, groupe de soutien au Hamas, actif pendant de nombreuses années dans la capitale sans avoir été inquiété par les autorités. La vidéo, précise-t-elle, avait été transmise à la police et intégrée au dossier judiciaire dès 2020.

Pour la présidente de The Truth, la résurgence de ces images vise à rappeler le rôle central de Sefrioui dans la chaîne de responsabilité ayant conduit à l’assassinat du professeur. Elle estime que la défense actuelle, faute d’arguments solides, chercherait avant tout à discréditer la mémoire de Samuel Paty, alors que, selon elle, Abdelhakim Sefrioui s’est illustré de longue date par des prises de position publiques relevant de l’apologie du terrorisme.