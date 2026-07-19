Rafle du Vel d'Hiv : Paris rend hommage aux victimes

À l'occasion de la commémoration du 84ᵉ anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv, l'historien et avocat Serge Klarsfeld a rappelé que le 16 juillet 1942 constitue « non seulement une tragédie juive, mais aussi une tragédie française ».

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Lors d'une cérémonie de mémoire, il a souligné que la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des Juifs de France ne devait pas faire oublier l'engagement de ceux qui ont refusé la collaboration. Serge Klarsfeld a notamment rendu hommage au général de Gaulle, aux combattants de la France libre, à la Résistance intérieure, ainsi qu'aux nombreux Justes parmi les nations qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs.

Il a également insisté sur le rôle joué par une partie de la société française, évoquant « un environnement humain dont les valeurs chrétiennes ou laïques avaient été forgées par les curés et par les instituteurs ». Selon lui, cet élan de solidarité explique en grande partie pourquoi près des trois quarts des Juifs de France ont survécu, une proportion exceptionnelle à l'échelle de l'Europe occupée.

La rafle du Vél d'Hiv, organisée les 16 et 17 juillet 1942 par la police française à la demande de l'occupant nazi, a conduit à l'arrestation de plus de 13 000 Juifs, dont de nombreux enfants. La grande majorité a ensuite été déportée vers le camp d'extermination d'Auschwitz, d'où très peu sont revenus.

Quatre-vingt-quatre ans après les faits, les propos de Serge Klarsfeld rappellent que le devoir de mémoire demeure un enjeu essentiel pour transmettre l'histoire de la Shoah et préserver la vérité historique.