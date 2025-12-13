Rassemblement à Nice : Philippe Vardon demande au préfet son interdiction en raison de la présence de Rima Hassan

Le conseiller municipal et métropolitain de Nice Philippe Vardon a saisi le préfet des Alpes-Maritimes afin de demander l’interdiction préventive d’un rassemblement annoncé samedi 13 décembre à 19 heures, devant la gare Thiers. L’événement, organisé en présence de Rima Hassan, est jugé par l’élu comme présentant un risque grave de trouble à l’ordre public.

Dans un courrier adressé au représentant de l’État, Philippe Vardon invoque les pouvoirs de police administrative du préfet et estime que la tenue de ce rassemblement constituerait une provocation inacceptable pour une partie de la population niçoise. Il affirme que la présence de Rima Hassan serait perçue comme une offense par la communauté juive locale, ainsi que par les victimes niçoises du terrorisme islamiste, en raison de prises de position passées jugées ambiguës concernant les attaques du 7 octobre 2023 et l’absence, selon lui, de condamnation explicite du Hamas.

L’élu fait également référence à des propos tenus par Rima Hassan lors d’un entretien accordé au média en ligne Thinkerview, où elle aurait comparé les attaques du 7 octobre à des attentats commis par le FLN durant la guerre d’Algérie. Philippe Vardon indique avoir saisi la procureure de la République de Paris pour des faits susceptibles, selon lui, de relever de l’apologie du terrorisme.

Afin de prévenir tout incident ou débordement, il appelle le préfet à interdire le rassemblement sur le fondement de plusieurs textes, dont le Code de la sécurité intérieure, le Code général des collectivités territoriales et le Code pénal. À ce stade, la préfecture n’a pas communiqué sur la suite qu’elle entend donner à cette demande.