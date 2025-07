Robert Ménard dénonce "l'islamo-gauchisme" et réclame la rupture des accords avec l'Algérie

Articles recommandés -

Le maire de Béziers Robert Ménard s'est exprimé ce jeudi matin sur les plateaux d'Europe 1 et CNews, multipliant les déclarations sur ce qu'il appelle "l'islamo-gauchisme" et les relations franco-algériennes.

Robert Ménard a livré sa vision de ce qu'il considère comme une alliance dangereuse entre une partie de l'extrême gauche et certains mouvements islamistes. "Ils nous détestent, ils détestent tout ce que vous êtes, monsieur. Ils détestent tout ce que je suis", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Ils détestent l'idée que vous trouviez normal de voir une femme non voilée. Ils rêvent de vous imposer un mode de vie, un code de vie, une façon de vivre, une façon de regarder les autres qui ne sont pas les nôtres."

L'édile biterrois a particulièrement visé La France Insoumise, qu'il accuse ouvertement d'être "islamo-gauchiste". "Pourquoi vous croyez que la France insoumise, elle n'est pas islamo-gauchiste ? Elle est quoi la France insoumise ?", s'est-il interrogé.

Robert Ménard a pointé du doigt ce qu'il considère comme des incohérences dans les alliances politiques de certains mouvements. Il s'est notamment interrogé sur la participation de militants LGBT+ et féministes à des manifestations pro-palestiniennes : "Comment un certain nombre d'organisations féministes, un certain nombre d'organisations qui défendent les gays en France, peuvent flirter, peuvent se tenir même à 10 kilomètres de gens qui sont des assassins dans ce domaine-là ?"

Il a illustré son propos en évoquant la situation des homosexuels dans les territoires contrôlés par le Hamas : "Vous savez ce que c'est être homosexuel à Gaza avec le Hamas", a-t-il lancé, qualifiant ces alliances d'attitude de "fous furieux".

Sur les relations franco-algériennes, Robert Ménard a adopté une ligne particulièrement dure. Rappelant les propos du Premier ministre François Bayrou qui avait donné en février dernier "six semaines pour arrêter de nous emmerder" à Alger, il a constaté que "le délai est largement dépassé".

Le maire s'est appuyé sur un sondage CSA révélant que 72% des Français seraient favorables à la suppression des accords de 1968 facilitant la circulation, le séjour et l'emploi des Algériens en France. "Aujourd'hui, il faut arrêter de croire qu'en allant leur cirer les babouches, on va les convaincre qu'il faudrait être peut-être gentil avec la France", a-t-il déclaré de manière provocante. Robert Ménard a détaillé un ensemble de mesures qu'il souhaiterait voir appliquées immédiatement : "On rompt les accords, on bloque les virements des particuliers de la France vers l'Algérie, on stoppe les visas, on n'accorde plus aucun visa aux Algériens, on ne soigne plus les Algériens."

Il a justifié cette position en citant un déséquilibre flagrant dans les échanges consulaires : "On reçoit, on délivre, en gros, à la louche, 200 000 visas aux Algériens. Les Algériens nous accordent 2 000 laisser-passer consulaires", ces derniers étant nécessaires pour expulser les ressortissants algériens condamnés en France.