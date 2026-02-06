Tag et menaces antisémites : la communauté juive de Rouen va porter plainte

La présidente de la communauté juive de Rouen, Natacha Ben Haïm, a annoncé son intention de déposer plainte après la découverte d’un nouveau tag sur la synagogue de la ville et la réception de menaces de mort sur les réseaux sociaux, a rapporté France Info.

Jeudi, l’inscription "Free Gaza" a été peinte en rose sur la porte bleue de la synagogue rouennaise. Natacha Ben Haïm dénonce une forme de transposition violente du conflit au Proch-Orient sur le sol français. "Nous sommes Français de confession juive, pas les acteurs d’un conflit qui ne se déroule pas ici", a-t-elle rappelé, déplorant que les synagogues et les juifs de France soient pris pour cibles de manière répétée.

Au-delà de ce tag, la responsable communautaire alerte sur un climat de haine persistant. Ces dernières semaines, la page Facebook de la synagogue a été inondée de messages antisémites, certains appelant explicitement à la mort des juifs ou assimilant la communauté à des "nazis". Des propos que Natacha Ben Haïm qualifie sans détour "d’antisémitisme puant", dénonçant le comportement de "lâches" qui s’attaquent aux lieux de culte et se cachent derrière l’anonymat des réseaux sociaux.

La plainte à venir ne portera donc pas uniquement sur les dégradations matérielles, mais aussi sur l’ensemble des menaces et messages haineux reçus en ligne. La présidente de la communauté entend ainsi saisir la justice pour faire reconnaître la gravité de ces actes et obtenir des suites judiciaires.

Cet épisode ravive de mauvais souvenirs à Rouen. En janvier 2025, plusieurs tags antisémites avaient déjà été découverts sur la synagogue et sur la résidence du rabbin, située à proximité immédiate. À l’époque, une plainte contre X avait été déposée pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale.

Un an plus tard, la répétition des faits inquiète la communauté juive locale, qui appelle à une vigilance accrue et à une réponse ferme des autorités face à la recrudescence des actes et discours antisémites.