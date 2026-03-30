Toulouse : un homme agressé par un membre LFI en marge d’une manifestation pro-palestinienne

Une agression à caractère antisémite a eu lieu à Toulouse en marge d’une manifestation de soutien à la Palestine. Selon les informations rapportées par La Dépêche du Midi, un homme a été pris pour cible par un militant se revendiquant de La France insoumise.

Les faits se sont déroulés lors d’un rassemblement ayant réuni près de 1 000 personnes dans les rues de la ville rose à l’occasion de la Journée de la Terre. Si la manifestation s’est globalement déroulée dans le calme, un incident isolé a marqué la fin du cortège. La victime, représentant d’une institution juive, a été abordée puis violemment prise à partie.