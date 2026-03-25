"Un effort colossal" : la France renforce sa production militaire

Dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a annoncé un renforcement massif de l’effort de défense français, avec 8,5 milliards d’euros supplémentaires consacrés aux commandes de munitions d’ici 2030. Cette enveloppe vient s’ajouter aux 16 milliards déjà prévus dans la loi de programmation militaire (LPM) adoptée en 2023, portant à un niveau inédit les investissements dans ce domaine jugé prioritaire.

S’exprimant devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre a insisté sur le caractère « indispensable » et « colossal » de cet effort, qui s’inscrit dans l’actualisation de la LPM, attendue au Parlement dans les prochaines semaines. Il a souligné que cet engagement financier permettra de quadrupler les moyens alloués aux munitions par rapport à la précédente programmation.

Au-delà des volumes, l’exécutif entend également renforcer l’appareil industriel. Une nouvelle usine de production de drones doit ainsi être inaugurée prochainement dans l’Essonne, avec une capacité annoncée de « milliers d’unités par mois ». Par ailleurs, une plateforme baptisée « France Munitions » verra le jour afin de centraliser les besoins, tant pour les forces françaises que pour les partenaires alliés et les exportations. Ce dispositif sera financé conjointement par l’État et des investisseurs privés.

Dans le même esprit, un plan de soutien de 300 millions d’euros est prévu pour l’industrie dite « duale », à la fois civile et militaire, afin d’accélérer les capacités de production.

Sébastien Lecornu a également évoqué la mise en place d’un nouveau régime d’alerte de sécurité nationale, permettant, en cas de crise majeure, d’assouplir temporairement certaines règles afin de faciliter les décisions stratégiques, le stockage de matériel ou encore le déploiement des forces.

Enfin, le Premier ministre a estimé que certaines déclarations récentes de l’Iran concernant le détroit d’Ormuz pourraient signaler « un changement de phase », tout en appelant à la prudence face à une situation encore instable.