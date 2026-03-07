Une adolescente juive de 14 ans agressée et menacée de mort à Sarcelles

Une adolescente juive de 14 ans a été violemment agressée vendredi en fin d’après-midi à Sarcelles (Val-d’Oise) par trois autres jeunes, dans une attaque marquée par des propos antisémites, a rapporté Cnews. Deux des agresseurs ont été interpellés dans la soirée, selon des sources policières.

Les faits se sont produits vers 18h30. La jeune fille a été abordée par trois adolescents qui lui ont demandé pourquoi elle ne faisait pas le ramadan. Après avoir répondu qu’elle était de confession juive, la victime a été prise à partie par les trois jeunes.

Selon les informations rapportées par la police, les agresseurs l’ont insultée en la traitant notamment de «sale juive». Ils l’ont également menacée de mort en déclarant : «Sur le Coran je vais te buter».

L’agression ne s’est pas limitée aux insultes. Les adolescents ont également frappé la victime, notamment au niveau du visage. L’adolescente a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital. Elle était en état de choc.

Dans la soirée, deux des suspects, âgés de 12 ans, ont été interpellés par les forces de l’ordre. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’établir les circonstances précises de l’agression et d’identifier le troisième individu impliqué.

Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces faits, qui interviennent dans un contexte de vigilance accrue face aux actes antisémites en France.