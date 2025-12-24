Villeneuve-Saint-Georges : exaspéré par le LFI Louis Boyard, un élu d'opposition tente d’en venir aux mains en plein conseil municipal

La scène a sidéré élus et spectateurs, lundi soir, lors du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Alors que la séance durait depuis près de deux heures, peu avant 21h45, Mamadou Traoré, élu d’opposition divers gauche et candidat déclaré à la mairie, a brusquement perdu son sang-froid. Se levant de son siège, le poing tendu, il s’est dirigé de manière menaçante vers le député Louis Boyard (LFI), assis quelques rangs plus loin.

Dans la salle, la tension est immédiatement montée. Des cris ont fusé dans le public, tandis que la maire, Kristell Niasme (LR), est intervenue en urgence pour éviter que la situation ne dégénère. "Suspension de séance !", a-t-elle lancé au micro, pendant que des membres du groupe de Mamadou Traoré retenaient ce dernier, l’empêchant de porter un coup. La séance, diffusée en direct sur Facebook, a été interrompue quelques minutes.

Une fois le calme revenu, le conseil municipal a repris. Mamadou Traoré a alors pris la parole pour présenter ses excuses. Il a regretté une scène qu’il juge contraire à l’image de la commune, affirmant que ce type de comportement ne devait pas avoir sa place dans l’enceinte municipale. Se définissant habituellement comme une figure posée et modérée, il a reconnu une perte de maîtrise qu’il assure ne plus vouloir reproduire.

Selon Louis Boyard, l’incident serait né d’un échange verbal avec Fadwa Sadak, également élue LFI. Le député explique que Mamadou Traoré aurait mal interprété une remarque, avant de se retourner vers lui et de le menacer physiquement. "C’est un comportement indigne d’un élu de la République", a-t-il dénoncé, évoquant des suites politiques possibles, notamment vis-à-vis du PCF, qui envisagerait de soutenir Mamadou Traoré aux municipales.

De son côté, ce dernier évoque des provocations répétées et reconnaît la nécessité de faire preuve de davantage de sang-froid, surtout lorsqu’on aspire à diriger la ville. La maire a, pour sa part, rappelé l’exigence de calme et de responsabilité au sein de l’assemblée.

Cet épisode illustre le climat de tensions persistantes à Villeneuve-Saint-Georges, y compris au sein d’une opposition de gauche profondément fracturée. Anciennement alliés lors de la campagne municipale anticipée de début 2025, Mamadou Traoré et Louis Boyard ont rompu dès les premières semaines du mandat, scellant une fracture désormais visible au grand jour.