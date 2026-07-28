À Tel Aviv, une exposition immersive imagine l’avenir de l’art grâce aux nouvelles technologies

À quoi ressemblera notre futur ? C’est la question posée à une trentaine d’artistes israéliens réunis au cœur de Tel Aviv pour l’exposition immersive "Yes Future, New Gen". Entre écrans dynamiques, installations interactives, intelligence artificielle, musique et objets recyclés, le parcours invite le public à réfléchir aux choix qui façonnent la société de demain.

Ici, l’art ne se contente pas d’être contemplé. Il s’écoute, se touche et réagit aux mouvements des visiteurs. L’artiste multimédia Kim Starkman a ainsi imaginé une œuvre inspirée du monde numérique, où chaque geste laisse une trace. Grâce à une caméra équipée d’un capteur de profondeur, le visiteur apparaît sous forme de pixel art. Ses déplacements produisent une sorte de pluie de code binaire, tandis que des mots surgissent lorsqu’il s’immobilise.

"Dans le monde numérique, chacun de nos choix laisse une trace", explique-t-elle. Son installation cherche à rendre visible cette empreinte, tout en transformant une technologie complexe en expérience presque magique.

D’autres artistes ont choisi de détourner ou de recycler des objets du quotidien. Eitan Avgil assemble pièces en bois, composants imprimés en 3D et éléments bon marché achetés en ligne pour créer des jeux interactifs. Il utilise également l’intelligence artificielle pour programmer ses installations, avec une approche intuitive où le projet peut évoluer au fil de sa fabrication.

La technologie sert aussi à revisiter la tradition. Pour son projet de fin d’études, Ravid Dar a transformé les signes de cantillation bibliques en rythmes de batterie, puis en formes et en couleurs inspirées de la méthode de Vassily Kandinsky. Issue d’une famille religieuse avant de devenir laïque, elle cherche à rendre le judaïsme plus accessible et à rapprocher des publics aujourd’hui divisés.

L’exposition est organisée par l’artiste et commissaire Laila Vainerman. Lancé pendant la guerre, le projet "Yes Future" voulait offrir, selon elle, "une lumière" et permettre aux artistes d’imaginer autre chose que le présent immédiat. Cette nouvelle édition explore "l’espace des possibles" et la manière dont les choix individuels peuvent conduire à un avenir meilleur.

À travers ces œuvres, l’exposition propose une vision moins froide de la technologie : non plus un simple outil, mais un langage artistique capable de relier mémoire, identité, créativité et futur.