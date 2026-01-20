Apple choisit Gemini pour relancer Siri et rattraper son retard en intelligence artificielle

Apple opère un virage stratégique majeur dans sa course à l’intelligence artificielle. Le géant californien a annoncé avoir choisi Gemini, le modèle d’IA développé par Google, pour propulser la nouvelle génération de Siri, son assistant vocal emblématique. Une décision aussi symbolique que pragmatique, qui marque un retour assumé vers l’IA dite horizontale, celle utilisée au quotidien par des centaines de millions d’utilisateurs.

Lancée en 2011, Siri fut la première IA vocale grand public au monde. Intégrée aux iPhone, iPad, Mac ou encore Apple Watch, elle permet depuis quinze ans d’effectuer des tâches par la voix ou par écrit grâce au traitement du langage naturel. Mais avec l’explosion récente de modèles comme ChatGPT ou Gemini, Siri a progressivement perdu de sa superbe : réponses jugées lentes, compréhension parfois limitée et manque de profondeur informationnelle.

Consciente de son retard, Apple a donc décidé de revoir en profondeur son assistant. Après plusieurs mois d’évaluations internes, la firme à la pomme a estimé que la technologie de Google offrait la base la plus performante pour renforcer ses Apple Foundation Models, tout en respectant ses exigences en matière d’intégration et d’expérience utilisateur.

Dans un communiqué, Apple explique : « Après une évaluation minutieuse, nous avons déterminé que la technologie de Google offre la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et nous sommes enthousiastes quant aux nouvelles expériences innovantes qu’elle permettra à nos utilisateurs. »

Concrètement, Gemini viendra soutenir les futures fonctionnalités d’IA de Siri, sans que Google n’ait accès aux données personnelles des utilisateurs, Apple promettant de maintenir ses standards élevés de confidentialité.

Objectif affiché : offrir un véritable rajeunissement à Siri et repositionner Apple dans la compétition mondiale de l’IA grand public. Cette nouvelle version de l’assistant devrait être déployée au printemps 2026, marquant une étape clé pour Apple, bien décidée à reprendre sa place dans un secteur en pleine accélération.