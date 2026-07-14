Bug de l’an 2000 : la panne mondiale qui n’a jamais eu lieu

À la fin des années 1990, Britney Spears passait en boucle à la radio, "Friends" et "Hélène et les garçons" dominaient encore les écrans, tandis que le monde se préparait à entrer dans un nouveau millénaire. Mais derrière l’enthousiasme suscité par le passage à l’an 2000 se cachait une inquiétude majeure : la crainte d’une panne informatique planétaire.

Le changement d’année ne devait durer qu’une seconde. Pourtant, gouvernements, entreprises et informaticiens s’y sont préparés pendant des mois, voire plusieurs années. En cause : une particularité héritée des débuts de l’informatique, lorsque la capacité de stockage des ordinateurs était encore limitée et coûteuse.

Pour économiser de la mémoire, de nombreux programmes n’enregistraient que les deux derniers chiffres d’une année. Ainsi, 1996 apparaissait simplement sous la forme "96". Le passage du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000 devait donc faire revenir les compteurs à "00".

Les spécialistes redoutaient que certains systèmes interprètent alors cette date comme l’année 1900 plutôt que comme 2000. Une telle confusion aurait pu provoquer des erreurs de calcul, dérégler des logiciels ou perturber le fonctionnement d’équipements dépendant de systèmes informatiques.

Les scénarios les plus alarmistes évoquaient des coupures d’électricité, des perturbations dans les transports, des dysfonctionnements bancaires ou encore l’arrêt de services publics essentiels. À une époque où l’informatique occupait déjà une place centrale dans les infrastructures, le risque était pris très au sérieux.

Aux États-Unis, un centre d’information consacré au passage à l’an 2000 a été créé dès 1995 afin de coordonner les préparatifs et d’aider les administrations comme les entreprises à identifier leurs systèmes vulnérables.

La France s’est elle aussi mobilisée. Dès le début de l’année 1999, le gouvernement a intensifié ses efforts pour prévenir d’éventuelles pannes. Sous la présidence de Jacques Chirac, une mission baptisée "Passage An 2000" a été chargée de coordonner les opérations de vérification et de mise à jour des équipements informatiques. Des sommes considérables ont été engagées par les pouvoirs publics et les entreprises afin d’adapter les logiciels concernés.

Dans le monde entier, des milliers d’informaticiens ont passé en revue les programmes, modifié les lignes de code problématiques et effectué des tests avant la date fatidique.

Lorsque minuit a finalement sonné, la catastrophe annoncée ne s’est pas produite. Les quelques incidents recensés sont restés limités et n’ont provoqué aucune paralysie majeure. Pour certains, cette absence de dégâts a démontré que les inquiétudes avaient été exagérées. Pour les spécialistes, elle s’explique surtout par l’ampleur du travail de prévention réalisé en amont.

Le bug de l’an 2000 était donc bien une faiblesse informatique réelle, mais ses conséquences potentielles ont été largement neutralisées avant qu’elles ne puissent se manifester.

Un autre défi lié à la mesure informatique du temps se profile toutefois à l’horizon : le bug de l’année 2038. Certains anciens systèmes enregistrent les dates sous la forme d’un nombre limité de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Le 19 janvier 2038, cette capacité pourrait arriver à saturation et provoquer des erreurs sur les appareils et logiciels qui n’auront pas été modernisés.

Comme en 2000, les informaticiens disposent encore de temps pour intervenir. Mais cette nouvelle échéance rappelle que derrière chaque date affichée sur un écran se cachent des choix techniques parfois anciens, susceptibles de ressurgir plusieurs décennies plus tard.