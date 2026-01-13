CES 2026 : l’intelligence artificielle s’invite partout, du quotidien à la santé

Le Consumer Electronics Show (CES) 2026, qui s’est tenu à Las Vegas, a une nouvelle fois confirmé son statut de vitrine mondiale de l’innovation technologique. Cette édition marque un tournant : l’intelligence artificielle n’est plus une promesse lointaine, elle s’installe concrètement dans nos vies.

Dans les allées du salon, les robots autonomes sont omniprésents. Certains assistent les particuliers dans le sport ou les tâches quotidiennes, tandis que d’autres sont déjà opérationnels dans les commerces, les entrepôts, les usines ou les pharmacies. Les clients commandent via une tablette, et les robots se chargent du reste, sans intervention humaine.

L’IA s’invite aussi dans l’univers domestique. Salle de bain connectée, douche intelligente capable d’adapter la composition de l’eau au type de peau, tondeuse pilotée par application mobile pour une coupe personnalisée en moins de quinze minutes : le confort devient ultra-personnalisé. Même les objets les plus inattendus évoluent, comme cette sucette capable de transmettre de la musique par conduction osseuse, sans écouteurs.

La beauté n’est pas en reste. Une innovation marquante permet de changer la couleur de son vernis à ongles à volonté, grâce à une application iPhone. Plus de 400 teintes sont disponibles, instantanément, sans dissolvant ni temps de séchage.

Mais au-delà des gadgets, certaines avancées pourraient sauver des vies. Le Body Scan 2, scanner médical nouvelle génération, promet de détecter précocement des maladies chroniques grâce à l’analyse de plus de 60 biomarqueurs, offrant une évaluation complète de la santé cardiovasculaire et métabolique.

Véritable baromètre de la planète tech, le CES 2026 dessine une trajectoire claire : une technologie plus intelligente, plus intégrée, et résolument tournée vers l’amélioration du quotidien et de la santé humaine.