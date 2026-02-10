Cyberguerre mondiale : à Tel-Aviv, la cybersécurité s’impose comme un enjeu stratégique majeur

Les cyberattaques se multiplient à un rythme inédit. Aujourd’hui, la guerre ne se mène plus seulement sur le terrain militaire : elle s’étend au cyberespace, ciblant États, hôpitaux, services publics et entreprises privées. Selon les estimations du site spécialisé Keepnet, 2 200 cyberattaques ont lieu chaque jour dans le monde, soit près d’une toutes les 40 secondes. Un phénomène qui fait de la cyberdéfense un enjeu central pour la sécurité internationale, dans un marché estimé à près de 250 milliards de dollars.

C’est dans ce contexte qu’un grand salon international a réuni à Tel‑Aviv les acteurs clés du secteur. L’événement Cybertech Global a rassemblé des délégations de 40 à 50 pays, illustrant l’ampleur de la coopération mondiale dans ce domaine. Pour son cofondateur et PDG, Amir Rapaport, la cybersécurité repose avant tout sur la collaboration : entreprises, gouvernements, investisseurs et universités y croisent innovation, diplomatie et stratégie.

Israël, souvent qualifié de start-up nation, compte 500 à 600 entreprises spécialisées en cybersécurité, représentant 38 % des investissements de la haute technologie du pays. Parmi elles, la start-up Lasso, qui développe des solutions de protection dédiées aux usages de l’intelligence artificielle. Sa plateforme surveille en temps réel les interactions des employés avec des outils comme ChatGPT ou Gemini, bloquant automatiquement les requêtes sensibles ou les fuites de données confidentielles.

Au-delà des entreprises, la cybersécurité concerne aussi la défense des démocraties. Yigal Una, ancien directeur de la direction nationale israélienne du cyberespace, alerte sur la montée des campagnes de désinformation et d’ingérence électorale, devenues un champ de bataille numérique à part entière.

Selon un rapport de Radware, Israël a été en 2024 le deuxième pays le plus ciblé par des cyberattaques, derrière l’Ukraine et devant les États-Unis. Une menace persistante, notamment venue de Iran, très active dans le cyberespace.

Malgré les tensions géopolitiques et les appels au boycott, 2025 marque une année record pour la cybersécurité israélienne, avec près de 4,5 milliards de dollars d’investissements. Preuve que, dans un monde de plus en plus numérique, la cyberdéfense est devenue une ligne de front essentielle.