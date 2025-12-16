Dôme de fer : le bouclier antimissile qui a transformé la défense d’Israël

C’est l’un des fleurons de la défense israélienne. Le Dôme de fer, opérationnel depuis 2011, est devenu en un peu plus d’une décennie un pilier central de la protection des civils face aux tirs de roquettes et d’obus de mortier. Conçu pour intercepter les menaces de courte et moyenne portée, notamment en provenance de Gaza, ce système a déjà neutralisé plus de 5 000 projectiles selon les autorités israéliennes.

La décision de développer le Dôme de fer est prise en 2007, après une année marquée par des milliers de tirs du Hezbollah depuis le Liban et par les attaques répétées du Hamas dans le sud d’Israël. Le projet est confié à l’entreprise israélienne Rafael, en coopération avec Israel Aerospace Industries. Si Israël finance les premières étapes, les États-Unis jouent rapidement un rôle clé : Washington aurait versé plus de deux milliards de dollars, principalement pour le financement des missiles intercepteurs.

Le système repose sur trois composantes essentielles : un radar qui détecte les menaces entrantes, un centre de commandement qui calcule leur trajectoire et un lanceur qui n’intercepte que les projectiles susceptibles de frapper des zones habitées ou des infrastructures stratégiques. Cette logique sélective permet d’optimiser les coûts et l’efficacité.

Le 27 mars 2011, le Dôme de fer devient opérationnel pour la première fois en interceptant une roquette tirée vers Beer-Sheva. À l’époque, le Premier ministre Benjamin Netanyahou salue une « grande prouesse technologique ». Depuis, Israël estime son taux de réussite à environ 90 %, sauvant des millions de vies civiles.

Au-delà de la technologie, le Dôme de fer a profondément modifié le quotidien des Israéliens, renforçant le sentiment de sécurité malgré les conflits. Officiellement, au moins dix batteries sont aujourd’hui déployées sur le territoire, dans des emplacements tenus secrets. Preuve de son impact, les États-Unis envisagent désormais de développer un système équivalent, le « Dôme d’or », directement inspiré de la technologie israélienne.