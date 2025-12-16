Drones de combat : Israël mise sur la maturité technologique face à une concurrence mondiale accrue

L’arrivée massive des drones dans le secteur militaire a profondément transformé le champ de bataille moderne. Pour Israël, souvent qualifié de « start-up nation », cette révolution technologique représente à la fois un défi stratégique et une opportunité industrielle. Une dynamique clairement visible lors de la conférence UVID Drone Tech, organisée à Tel-Aviv.

Présentée comme la porte d’entrée de l’écosystème des drones en Israël, cette 13ᵉ édition — la plus importante à ce jour selon ses organisateurs — a réuni plus de 100 entreprises israéliennes et internationales. Systèmes offensifs et défensifs, munitions rôdeuses, solutions de brouillage radio : le salon a offert un panorama complet des capacités actuelles du secteur. Longtemps, l’argument commercial central d’Israël a reposé sur l’expérience du combat réel. « Nous avons fait nos preuves au combat », rappelle Pini Yungman, président de TSG, soulignant l’expertise accumulée et le perfectionnement constant des systèmes.

Mais dans un contexte international de plus en plus instable, cet avantage exclusif tend à s’éroder. Les innovations issues du champ de bataille ukrainien — drones FPV, contrôle par fibre optique, essaims de drones — ont rebattu les cartes, faisant des drones l’une des principales causes de pertes militaires. Si Israël n’est plus toujours pionnier, il demeure néanmoins un leader, grâce à la maturité et à la fiabilité de ses solutions.

Transformer des drones en véritables produits militaires reste un enjeu central. « Un drone conçu pour filmer des mariages n’est pas un produit militaire », insiste Yiftach Kleinman, PDG de Spear UAV. La sécurité et la robustesse des systèmes, essentielles pour des soldats opérant en conditions extrêmes, constituent un atout clé de l’industrie israélienne, comme le souligne Mark Koltun, PDG d’Attis Aviation.

Malgré les tensions diplomatiques, les industriels relativisent leur impact sur la demande. Si des cycles de ralentissement existent, la tradition d’ingénierie israélienne et la capacité d’adaptation aux besoins locaux pourraient continuer à soutenir les exportations, dans un monde où chaque pays cherche désormais à produire et personnaliser ses propres systèmes.