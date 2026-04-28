Drones, IA et guerre moderne : Israël accélère la révolution technologique du champ de bataille

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes militaires redéfinit en profondeur les règles de la guerre contemporaine. En Israël, cette mutation s’incarne notamment à travers des entreprises comme XTEND, qui développent des drones pilotés à distance capables d’intervenir dans des environnements à haut risque sans exposer directement les soldats.

Le principe est simple mais révolutionnaire : remplacer la présence humaine par des essaims de drones intelligents, capables de pénétrer dans des bâtiments, de scanner des zones et de localiser des menaces. « Nous avons sauvé de nombreuses vies grâce à cette méthode », explique Aviv Shapira, cofondateur de l’entreprise, soulignant que ces systèmes permettent d’éviter des interventions humaines particulièrement dangereuses.

Au-delà de l’aspect opérationnel, l’enjeu est aussi économique. Là où un missile peut coûter plusieurs millions de dollars, ces drones ne valent que quelques centaines de dollars, bouleversant l’équilibre traditionnel entre coût et efficacité. Cette accessibilité favorise leur diffusion rapide, aussi bien par des États que par des acteurs non étatiques, rendant le champ de bataille plus complexe et imprévisible.

L’innovation israélienne repose sur une approche distincte : privilégier le logiciel plutôt que le matériel. Grâce à l’intelligence artificielle, ces drones peuvent non seulement être pilotés à distance, mais aussi, à terme, prendre certaines décisions de manière autonome ou interrompre une mission si la situation l’exige. Une rupture majeure avec les systèmes traditionnels, comme les missiles, qui une fois lancés ne peuvent être rappelés.

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte de conflits multiples auxquels Israël est confronté, accélérant les investissements dans les technologies de défense, qui ont atteint près d’un milliard de dollars en 2025.

À terme, c’est toute la doctrine militaire qui pourrait évoluer vers une « armée de drones », où l’homme supervise à distance des opérations automatisées. Une transformation stratégique majeure, où l’innovation devient un facteur clé de survie et de supériorité sur le champ de bataille.