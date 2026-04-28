Du champ de bataille à nos voitures : l’ascension fulgurante du GPS

Né dans le secret des laboratoires militaires, le GPS – système de positionnement mondial par satellite – s’est imposé en quelques décennies comme un outil incontournable du quotidien. Derrière cette technologie devenue banale se cache une histoire intimement liée aux enjeux stratégiques de la guerre froide.

Tout commence en 1957, lorsque l’Union soviétique lance Sputnik 1, premier satellite artificiel placé en orbite autour de la Terre. Ce succès marque un tournant : il devient possible de localiser un objet depuis l’espace. Les États-Unis développent alors leurs propres systèmes de géolocalisation, initialement réservés à un usage militaire, afin d’améliorer la précision des opérations et le guidage des missiles.

Pendant des années, le GPS reste un outil confidentiel. Mais en 1983, un événement tragique change la donne : un avion civil de la Korean Air Lines est abattu après avoir pénétré par erreur dans l’espace aérien soviétique. En réponse, le président Ronald Reagan décide d’ouvrir le GPS à un usage civil, afin de prévenir de telles catastrophes.

La technologie connaît alors une expansion rapide. En 1995, la constellation de satellites passe à 24 unités, permettant une couverture mondiale continue. L’Europe emboîte le pas en développant son propre système, Galileo, basé sur une trentaine de satellites.

Aujourd’hui, le GPS est omniprésent, notamment dans l’automobile. Dès les années 1980 apparaissent les premiers systèmes d’aide à la navigation embarqués. Depuis, les avancées technologiques – cartes numériques, écrans tactiles, commandes vocales – ont transformé nos véhicules en véritables centres de navigation intelligents.

Mais cette révolution soulève aussi des questions. À mesure que la géolocalisation devient plus précise, la frontière entre service utile et surveillance intrusive s’estompe. Le GPS, conçu pour guider, pourrait aussi devenir un outil de traçage. Une évolution qui interroge sur l’équilibre entre innovation technologique et respect de la vie privée.