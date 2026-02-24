EcoPeace : transformer la pénurie d’eau en opportunité géopolitique

Dans un Moyen-Orient marqué par les tensions, Danni Reches, chargée de plaidoyer international à EcoPeace Middle East, défend une conviction forte : la coopération environnementale peut devenir un levier stratégique de stabilité régionale. L’ONG, présente à Tel-Aviv, Ramallah et Amman, travaille à la construction d’une paix fondée sur des solutions concrètes autour de l’eau et de l’énergie.

« Le Moyen-Orient est la région la plus aride au monde. En Jordanie, l’eau ne coule parfois qu’un jour sur dix », rappelle-t-elle. La crise hydrique dépasse la seule question de l’accès à l’eau potable : elle touche l’agriculture, l’hygiène, la sécurité alimentaire et, in fine, la sécurité nationale.

Parmi les projets phares figure l’accord “eau contre énergie” signé en 2022 entre Israël et la Jordanie. Israël, leader mondial du dessalement, fournit de l’eau potable produite à partir de la mer. En échange, la Jordanie, riche en espaces désertiques propices aux énergies renouvelables, développe des installations solaires et éoliennes destinées à approvisionner Israël en électricité verte. Un échange gagnant-gagnant, dans une région où la demande énergétique explose, notamment avec le développement de centres de données.

Mais EcoPeace veut aller plus loin. Danni Reches espère qu’une fois la guerre terminée, Gaza pourra être intégrée à ce modèle via la construction d’installations de dessalement, à condition de garanties sécuritaires. L’objectif : créer un cadre tripartite incluant Israël, la Jordanie et la Palestine, et favoriser un retour au dialogue autour d’intérêts communs.

« Travailler sur la paix depuis un abri pendant une guerre peut sembler surréaliste », confie-t-elle. « Mais c’est précisément dans ces moments que l’intégration régionale devient indispensable. »

Au-delà de l’eau, EcoPeace plaide pour une vision élargie incluant l’Égypte, le Liban, la Syrie et les partenaires européens. Pour l’ONG, la transition énergétique et hydrique pourrait devenir le socle d’un nouveau paradigme régional : transformer la rareté en coopération, et l’environnement en moteur d’innovation diplomatique.