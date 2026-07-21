Fuite des cerveaux : la high-tech israélienne sous pression

Longtemps présentée comme l’un des principaux atouts économiques d’Israël, la haute technologie traverse une période de profondes transformations. Le secteur continue de peser près d’un cinquième du PIB, représente environ 60 % des exportations et a fourni, l’an dernier, près de la moitié de la croissance du pays. Mais derrière ces performances, plusieurs signaux inquiètent les professionnels : recul de l’emploi dans la recherche et le développement, multiplication des licenciements et départ croissant des talents à l’étranger.

Pour la première fois depuis plus de dix ans, le nombre de salariés employés en Israël dans la recherche et le développement est en baisse. Depuis le début de la guerre, plus de 800 professionnels israéliens de la high-tech s’installeraient chaque mois à l’étranger pour une longue durée, soit une hausse d’environ 70 % par rapport à la période précédente.

Des chiffres qui peuvent sembler limités à l’échelle d’un pays, mais dont l’impact est potentiellement considérable. La haute technologie israélienne ne compte qu’environ 400 000 employés, soit près d’un actif sur dix. Cette main-d’œuvre génère pourtant près du quart des recettes fiscales du pays et occupe une place centrale dans son économie, mais aussi dans le développement de ses capacités militaires et de ses systèmes de défense.

"À court terme, l’économie israélienne survivra. À long terme, les conséquences seront désastreuses", avertit l’économiste Alex Coman, qui considère la fuite des cerveaux comme une menace stratégique. Selon lui, les professionnels qui quittent Israël sont souvent parmi les plus qualifiés et jouent un rôle essentiel dans les secteurs de pointe, notamment ceux liés à la protection contre les missiles.

La guerre n’est toutefois pas la seule responsable de cette fragilisation. Les longues périodes de mobilisation des réservistes ont désorganisé les entreprises, tandis que l’incertitude politique et sécuritaire a refroidi certains investisseurs étrangers. La vigueur du shekel renchérit également le coût des ingénieurs israéliens par rapport à leurs concurrents établis à l’étranger.

Cette combinaison pousse de plus en plus d’entreprises à développer leurs activités hors du pays. Depuis 2019, la proportion des salariés israéliens de la recherche et du développement travaillant effectivement en Israël est passée de 69 % à 62 %. "Les investisseurs préfèrent conserver leur argent à l’étranger", observe Alex Coman, qui souligne également que les revenus en dollars couvrent désormais plus difficilement les salaires et les loyers payés en shekels.

À ces difficultés s’ajoute la révolution de l’intelligence artificielle, qui bouleverse déjà l’organisation du travail. Alex Greenberg, dirigeant d’une entreprise technologique, explique avoir remplacé une partie du fonctionnement traditionnel de son équipe par un système automatisé composé d’agents d’IA. Ses salariés n’ont pas disparu, mais leur rôle s’est transformé : ils supervisent désormais des outils capables d’exécuter une part croissante de leurs missions.

Cette évolution pourrait particulièrement toucher les jeunes diplômés, déjà confrontés à un marché de l’emploi plus fermé. Selon Greenberg, les entreprises ont aujourd’hui besoin de moins de débutants, certains outils d’intelligence artificielle étant déjà capables de réaliser des tâches autrefois confiées à des employés juniors.

D’autres acteurs du secteur se montrent cependant moins alarmistes. Yoel Israel, fondateur et PDG d’IsraelTech.com, estime que l’intelligence artificielle détruira certains emplois, mais en fera également émerger de nouveaux. "Ceux qui apprendront à travailler avec l’IA et à exploiter ses capacités réussiront", assure-t-il, comparant cette mutation aux bouleversements provoqués autrefois par l’arrivée d’Internet.

Le gouvernement israélien a commencé à réagir en proposant des avantages fiscaux destinés à encourager le retour des professionnels expatriés et à attirer les investisseurs. Près d’un milliard de shekels ont également été consacrés à une stratégie nationale dans le domaine de l’intelligence artificielle. Mais pour de nombreux responsables du secteur, les incitations financières ne suffiront pas sans réponse au coût élevé de la vie et au sentiment d’insécurité.

La high-tech israélienne ne s’effondre pas. Elle continue même, dans certains domaines, à attirer des capitaux et à créer de nouvelles entreprises. La question est désormais de savoir si ces sociétés continueront à se développer depuis Israël ou si une part croissante de l’innovation nationale sera produite à l’étranger.

Pendant des décennies, Israël a exporté ses technologies. Le pays redoute aujourd’hui de voir partir ceux qui les conçoivent. Pour une économie aussi dépendante de la connaissance et de l’innovation, cette fuite des talents pourrait devenir l’un des défis les plus lourds des prochaines années.