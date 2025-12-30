IA agentique, robots humanoïdes, quantique : les trois révolutions technologiques à surveiller en 2026

L’année 2026 pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire des nouvelles technologies. Sans boule de cristal, les experts s’accordent toutefois sur trois grandes tendances appelées à transformer en profondeur nos usages, notre économie et le monde du travail.

La première révolution annoncée est celle de l’IA agentique. Après l’IA générative, capable de produire du texte, des images ou du code, place à une intelligence artificielle dotée d’une capacité d’action. Selon Jensen Huang, PDG de Nvidia, ces IA dites « agentives » pourront comprendre une tâche, apprendre, utiliser des outils numériques et agir de manière autonome. Là où l’IA actuelle compare des options, l’IA agentique passera à l’acte : réserver un vol, organiser un agenda ou exécuter des opérations complexes sans intervention humaine directe.

Deuxième grande tendance : l’essor des robots humanoïdes. Leur arrivée dans nos foyers n’est pas encore pour demain, mais leur déploiement dans les entrepôts, les usines et les centres logistiques est jugé de plus en plus probable. Ces robots pourraient assurer la préparation de commandes ou des tâches répétitives à grande échelle. Une évolution qui pose une question centrale : quel avenir pour les emplois humains concernés ? Un débat social et politique que les gouvernements devront rapidement affronter.

Enfin, l’informatique quantique s’impose comme la troisième technologie à surveiller. Capables de calculs exponentiellement plus rapides que les ordinateurs classiques, ces machines pourraient résoudre des problèmes aujourd’hui insolubles. Si leurs applications ne toucheront pas directement le grand public, elles promettent des avancées spectaculaires en science, finance ou chimie. Et demain, la convergence entre IA et calcul quantique pourrait ouvrir une nouvelle ère technologique.

2026 s’annonce donc comme une année charnière. À suivre de très près.