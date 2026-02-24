Israël révolutionne l’oléiculture avec une farine d’olive issue des résidus

Depuis 7 000 ans, l’industrie oléicole extrait l’huile d’olive… mais n’utilise qu’environ 15 % du fruit. Les 85 % restants — pulpe et résidus — sont généralement considérés comme des déchets. Une startup israélienne, PhenOlives, entend changer la donne en transformant ce sous-produit en farine d’olive nutritive, grâce à une technologie brevetée.

« L’industrie oléicole est confrontée au même problème depuis des millénaires : l’essentiel de l’olive est gaspillé », explique Len Pader, vice-président du développement commercial. L’idée fondatrice de PhenOlives : récupérer ces 85 % avant qu’ils ne s’oxydent. Car une fois les olives pressées, les résidus commencent à s’oxyder en moins de vingt minutes, ce qui les rend impropres à la consommation.

L’entreprise affirme avoir mis au point un procédé unique permettant de stopper cette oxydation. À ce jour, elle se présente comme la seule au monde à produire une farine d’olive à partir des déchets de la production d’huile. Installé directement dans un moulin à huile, le système redirige les résidus vers une ligne dédiée, au lieu de les évacuer vers des cuves de stockage.

Concrètement, la pulpe est séchée puis refroidie, donnant une poudre fine, stable et comestible. « À l’entrée, ce sont des déchets humides et malodorants ; à la sortie, une poudre sèche que l’on peut toucher, goûter et utiliser en cuisine », souligne Len Pader.

Sur le plan nutritionnel, la farine d’olive présente des atouts notables : elle contiendrait quatre fois plus de polyphénols que l’huile d’olive, serait riche en fibres (plus de 80 %), pauvre en glucides et en sucres, et dotée d’un goût neutre facilitant son intégration dans diverses préparations.

Au-delà de l’innovation alimentaire, PhenOlives propose une évolution industrielle majeure pour un secteur mondial comptant près de 25 000 moulins. Transformer un déchet en ingrédient à forte valeur ajoutée : une manière de moderniser une tradition millénaire en conjuguant durabilité, nutrition et technologie.