L’IA, nouvel outil dans la lutte contre l’antisémitisme

Une étude inédite menée par des chercheurs de l’Anti-Defamation League (ADL) révèle que l’intelligence artificielle pourrait devenir une arme décisive contre l’antisémitisme. L’équipe, dirigée par David Rand, professeur à l’université Cornell, a développé un modèle conversationnel — un large-language model (LLM) — spécifiquement conçu pour répondre aux théories complotistes antisémites par des faits vérifiés et des contre-arguments rationnels.

Les chercheurs ont interrogé 1 200 personnes adhérant à au moins l’une des six grandes théories du complot antisémites, comme celle affirmant que « les Juifs contrôlent les médias ». Les participants ont été répartis en trois groupes, chacun exposé à un type différent de chatbot. L’un de ces groupes a échangé avec le LLM conçu pour démystifier les préjugés.

Les résultats sont frappants : les participants ayant parlé avec le modèle spécialisé ont significativement réduit leur adhésion aux théories antisémites et se sont déclarés plus bienveillants à l’égard de la communauté juive.

Pour David Rand, la force de l’outil réside dans sa simplicité méthodologique :

« Notre robot ne s’appuie ni sur l’émotion ni sur l’empathie. Il se contente de fournir des informations exactes et des contre-arguments factuels. Les faits peuvent réellement faire changer d’avis. »

Au-delà de combattre l’antisémitisme, les chercheurs souhaitent démontrer que la haine antijuive contemporaine est souvent alimentée moins par une idéologie que par la désinformation. Matt Williams, vice-président du Centre de recherche sur l’antisémitisme de l’ADL, résume ainsi la mécanique des préjugés :

« Il faut moins penser l’antisémitisme en termes de sentiments anti-Juifs et plus en termes de sentiments anti-Bigfoot. Le problème n’est pas les Juifs réels, mais ‘le Juif’ tel qu’inventé par les complotistes. »

Selon l’ADL, cette étude prouve que l’IA peut corriger ces dérives, ouvrant une nouvelle voie technologique dans la lutte contre la haine.