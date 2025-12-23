La French Tech relance le pont économique entre Paris et Tel-Aviv

Le 7 décembre dernier, Tel-Aviv a accueilli un événement à forte portée symbolique et économique : la réunion de 150 entreprises françaises et franco-israéliennes au cœur de la Start-Up Nation, sous l’impulsion de La French Tech Tel-Aviv. Dans un contexte diplomatique parfois tendu entre Paris et Jérusalem, cette soirée visait clairement à remettre l’économie et l’innovation au centre de la relation bilatérale.

Née d’une initiative du ministère français de l’Économie, La French Tech a pour ambition de faire rayonner les entreprises françaises à l’international. À Tel-Aviv, l’enjeu était double : renouer un dialogue économique apaisé et rappeler l’interdépendance stratégique entre deux écosystèmes technologiques parmi les plus dynamiques au monde. « Back to business », a résumé Frédéric Samama, président de La French Tech Tel-Aviv, donnant le ton de la soirée.

Un message partagé par la diplomatie française. Présent à l’événement, l’ambassadeur de France en Israël, Frédéric Journès, a souligné la nécessité de tourner la page des crispations récentes : malgré les désaccords politiques et les turbulences régionales, les investissements dans la tech continuent de croître, en Israël comme en France. « Il est temps de passer à autre chose », a-t-il affirmé, plaidant pour une reprise franche des coopérations économiques.

Les chiffres confirment l’importance de cet enjeu : en 2024, les échanges de biens entre la France et Israël ont atteint 3,1 milliards d’euros, contre 3,6 milliards en 2022. Un recul relatif, mais aussi un potentiel de rebond, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et des technologies médicales.

Invité de marque de la soirée, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett a livré un message résolument optimiste, saluant la résilience et l’engagement de la jeune génération israélienne depuis les attaques du Hamas. Pour lui, l’avenir économique d’Israël repose sur cette force humaine autant que sur l’innovation.

Dans un climat encore fragile, la technologie apparaît ainsi comme un terrain de relance et de réconciliation. La French Tech et la Start-Up Nation entendent désormais transformer cette dynamique en pont durable entre Paris et Jérusalem.