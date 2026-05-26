La révolution technologique des maisons de retraite israéliennes

À Rishon LeZion, les couloirs du centre de rééducation Beit Balev ressemblent parfois davantage à un laboratoire du futur qu’à une maison de retraite traditionnelle. Caméras intelligentes, réalité virtuelle, plateformes cognitives interactives : ici, la technologie est devenue un véritable outil thérapeutique au service des patients âgés.

Dans ce centre israélien, les innovations ne servent pas seulement à accompagner le vieillissement. Elles cherchent surtout à rendre aux patients une autonomie, une dignité et parfois même une part de rêve.

Richard en est l’un des exemples les plus marquants. Arrivé presque totalement paralysé, incapable de contrôler ses mouvements, il suit aujourd’hui des exercices de rééducation grâce à un système intelligent capable d’analyser ses gestes en temps réel. Sur un écran, un modèle effectue les mouvements à reproduire ; une caméra détecte ensuite la précision des exercices et corrige immédiatement les erreurs.

« Ils ont fait un miracle », résume simplement le patient, ému par ses progrès après seulement deux mois de traitement.

Selon Maya Ashkenazi, directrice du département de rééducation, les exercices sont entièrement personnalisés en fonction des troubles moteurs de chaque patient. Résultat : Richard peut désormais se lever seul, se retourner dans son lit et recommencer à marcher avec un déambulateur.

Mais l’innovation ne s’arrête pas au physique. Grâce à la plateforme Cognishine, les thérapeutes créent également des exercices cognitifs interactifs pour stimuler la mémoire, le langage ou la communication des patients.

La réalité virtuelle joue elle aussi un rôle inattendu. Certains patients en fin de vie peuvent voyager virtuellement dans leur ville natale ou visiter des lieux qu’ils ne pourront plus découvrir physiquement. Une expérience profondément émotionnelle.

Pour les équipes de Beit Balev, l’objectif est clair : montrer que la technologie n’est pas réservée aux jeunes générations.

Dans cette maison de retraite du futur, l’innovation devient avant tout une façon de redonner de l’espoir.