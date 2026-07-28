La télévision fête ses 100 ans : de l’image floue au streaming

Présente depuis des décennies au cœur des foyers, la télévision célèbre cette année le centenaire de sa première démonstration publique. Le 26 janvier 1926, l’ingénieur écossais John Logie Baird présentait à Londres un système capable de transmettre des images animées. Elles étaient encore petites, faibles et floues, mais le principe fonctionnait : la télévision venait officiellement de naître.

Dès l’année suivante, John Logie Baird teste son invention entre Londres et Glasgow, sur plus de 705 kilomètres de lignes téléphoniques. En 1928, il réalise la première transmission télévisée transatlantique entre Londres et New York, puis une diffusion vers un navire situé en plein Atlantique. La même année, il présente également les premières démonstrations de télévision en couleur et de télévision stéréoscopique.

Le développement du petit écran devient rapidement un enjeu international, avant d’être freiné par la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est qu’après 1945 que la télévision commence réellement à s’imposer dans les foyers.

Dans les années 1950, elle devient progressivement un objet du quotidien, mais aussi un puissant outil d’information et de divertissement. Du noir et blanc à la couleur, de l’antenne hertzienne au satellite, puis aux plateformes de streaming, la télévision n’a cessé de se transformer au rythme des innovations technologiques.

Son statut central est toutefois aujourd’hui remis en question. Selon les données de GfK, 3,6 millions de téléviseurs ont été vendus en 2023, contre 6,1 millions en 2016. Cette baisse s’explique notamment par l’évolution des usages, en particulier chez les plus jeunes.

Smartphones, tablettes et ordinateurs occupent désormais une place croissante dans la consommation de contenus. L’écran individuel tend ainsi à remplacer le téléviseur familial, longtemps considéré comme le centre du salon. Cent ans après ses débuts, la télévision continue donc d’évoluer, mais elle n’est plus nécessairement l’écran principal.