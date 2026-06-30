Le Minitel, ce précurseur d'Internet qui a révolutionné la France

Bien avant l'apparition des smartphones, des réseaux sociaux et même d'Internet dans les foyers, la France disposait déjà de son propre réseau de services en ligne : le Minitel. Lancé en 1982, ce terminal à écran monochrome et clavier intégré a marqué toute une génération et fait de l'Hexagone un pionnier du numérique.

À l'origine, le projet répond à un objectif relativement modeste : remplacer l'annuaire téléphonique papier. Développé et déployé par les pouvoirs publics français, le Minitel va pourtant rapidement dépasser cette fonction pour devenir un véritable outil du quotidien.

Connecté à la ligne téléphonique, il permet aux utilisateurs d'accéder à une multitude de services sans quitter leur domicile. Consultation de comptes bancaires, réservation de billets de train, achats à distance, consultation d'informations ou encore échanges via des messageries : autant de fonctionnalités qui préfigurent celles que l'on retrouve aujourd'hui sur Internet.

Le Minitel connaît également une révolution plus inattendue avec l'apparition des célèbres services de messagerie surnommés "Minitel rose". Accessibles via des numéros devenus emblématiques, comme le 3615 ULLA, ces plateformes permettent à des millions d'utilisateurs de dialoguer anonymement. Bien avant les applications de rencontre et les réseaux sociaux, elles ouvrent la voie à de nouvelles formes d'interaction en ligne et représentent dès la fin des années 1980 une part considérable du trafic du réseau.

Cette économie naissante du numérique favorise aussi l'émergence de nouveaux entrepreneurs. Plusieurs jeunes créateurs d'entreprises bâtissent leur fortune grâce au Minitel. Parmi eux figure notamment Xavier Niel, futur fondateur de Free, qui fera ses premières armes dans cet écosystème.

À son apogée, le Minitel équipe près de neuf millions de foyers français. À une époque où les connexions sont lentes et où chaque service nécessite quelques secondes de chargement, les utilisateurs découvrent pourtant une nouvelle manière de communiquer et d'accéder à l'information.

L'arrivée d'Internet dans les années 1990 marque progressivement le début de son déclin. Plus ouvert, plus rapide et bénéficiant d'une dimension mondiale, le Web finit par s'imposer. Après trente années de service, le Minitel est définitivement arrêté en juin 2012. Un fait souvent oublié : au moment de son extinction, près de deux millions de Français l'utilisaient encore.

Aujourd'hui, l'appareil suscite surtout la nostalgie. Pourtant, derrière son apparence rudimentaire se cachait une vision remarquablement moderne : permettre à chacun de s'informer, communiquer, acheter ou réserver des services depuis son salon. Une idée devenue banale à l'ère numérique, mais que le Minitel avait concrétisée plusieurs décennies avant l'explosion d'Internet.