NeuroKaire, soigner la dépression grâce à la biotechnologie

Selon l’Organisation mondiale de la santé, près de 280 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. Si des traitements existent, leur efficacité reste souvent incertaine : trouver le bon antidépresseur, au bon dosage, repose encore largement sur un long processus d’essais et d’erreurs, parfois éprouvant pour les patients.

C’est précisément à cette difficulté que s’attaque la start-up israélienne Neurokaire, en développant une approche de médecine personnalisée appliquée à la psychiatrie. Son innovation repose sur un test sanguin capable d’anticiper la réaction d’un patient aux antidépresseurs avant même leur prescription.

Michaela, 21 ans, souffre de dépression depuis l’adolescence. Elle a déjà essayé sept médicaments différents, sans succès durable. Elle fait partie de ces patients atteints de dépression résistante au traitement. « Le processus d’essais et d’erreurs a renforcé mon sentiment d’échec », témoigne-t-elle.

Chez Neurokaire, les chercheurs prélèvent des échantillons de sang qu’ils transforment en cellules souches, puis en neurones. « Nous créons un modèle de cerveau propre à chaque patient », explique la Dre Talia Cohen Solal, cofondatrice de la société. Ces neurones sont ensuite exposés à différents antidépresseurs afin d’observer, au microscope, l’évolution de leurs connexions. Plus celles-ci se renforcent, plus le traitement est susceptible d’être efficace.

Cette méthode permet de visualiser les déséquilibres de connectivité cérébrale associés à la dépression et d’évaluer précisément l’impact de chaque molécule. Un enjeu majeur, alors que près des deux tiers des patients ne répondent pas au premier traitement prescrit. « Chaque changement d’antidépresseur augmente le risque de pensées suicidaires », rappelle la Dre Cohen Solal.

Le test, facturé environ 1 000 dollars, est déjà remboursé à 85 % par les assurances israéliennes et américaines. Aux États-Unis, la technologie a récemment reçu l’aval des autorités fédérales de santé. Fruit de sept années de recherche, ce projet est mené conjointement par la Dre Cohen Solal et la Dre Daphna Laifenfeld.

Au-delà de la dépression, Neurokaire travaille déjà sur des applications pour le TDAH, la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Pour des patients comme Michaela, cette approche pourrait surtout permettre de gagner un temps précieux — et d’éviter des années d’incertitude thérapeutique