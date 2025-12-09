New Phase : la start-up israélienne qui veut révolutionner le traitement des métastases

Chaque année, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués dans le monde. Et selon plusieurs études américaines, plus de 90% des décès liés au cancer sont causés non pas par la tumeur initiale… mais par les métastases, ces cellules cancéreuses qui migrent vers d’autres organes.

Face à ce défi, une start-up israélienne tente de changer les règles du jeu : New Phase, basée à Petah Tikva.

Créée en 2013, la jeune pousse s’est spécialisée dans une technologie aussi innovante que prometteuse : des nanoparticules capables de détruire les tumeurs et leurs métastases sans effets secondaires.

Le concept est né d’un drame personnel. L’un des cofondateurs a perdu sa mère d’un cancer métastatique, un événement qui l’a poussé à imaginer un traitement capable d’offrir une vie prolongée et plus confortable aux patients en stade 4.

Au cœur de l’innovation : des nanoparticules d’oxyde de fer, administrées par perfusion. Leur particularité ?

Elles peuvent être chauffées à distance grâce à un champ magnétique, ce qui permet de détruire sélectivement les cellules cancéreuses sans toucher les tissus sains. Une prouesse rendue possible par la structure même des tumeurs : leurs vaisseaux, poreux et irréguliers, laissent entrer les nanoparticules beaucoup plus facilement que les vaisseaux sains.

Les essais cliniques se déroulent actuellement au Centre Médical Rabin – hôpital Beilinson, où 27 patients reçoivent ce traitement expérimental. Les premiers résultats confirment un phénomène connu : les nanoparticules se concentrent naturellement dans les tumeurs, offrant une précision inédite.

Avec cette technologie, New Phase espère bien ouvrir une nouvelle ère dans la lutte contre le cancer métastatique — une ère où la destruction ciblée des tumeurs pourrait devenir une réalité thérapeutique.