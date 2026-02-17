PLURI : la révolution israélienne de la médecine régénérative en marche

Dans le nord d’Israël, la start-up PLURI se positionne à l’avant-garde d’un bouleversement médical majeur : prolonger la vie en bonne santé grâce à la régénération cellulaire. Face à l’augmentation continue de l’espérance de vie et au vieillissement de la population mondiale, l’entreprise développe une technologie d’expansion cellulaire destinée à transformer en profondeur la prise en charge des maladies chroniques.

« L’espérance de vie de l’humanité a doublé au cours des 150 dernières années et cette tendance va se poursuivre », souligne Yaky Yanay, directeur général de Pluri Inc. Mais vivre plus longtemps ne suffit pas : l’enjeu est d’allonger la durée de vie en bonne santé, le health span. Selon lui, les systèmes de santé ne peuvent plus reposer uniquement sur l’hospitalisation et les traitements lourds, alors que certains patients âgés consomment jusqu’à vingt médicaments par jour.

PLURI cible notamment des pathologies invalidantes comme le diabète et l’obésité. Près de 600 millions d’adultes vivent avec le diabète dans le monde. L’entreprise développe des traitements capables d’accélérer la cicatrisation chez des patients à haut risque d’amputation. Autre priorité : l’ostéoporose, qui touche environ 200 millions de personnes, en particulier les femmes après la ménopause.

La clé de cette innovation réside dans l’utilisation de cellules prélevées sur le placenta après l’accouchement. À partir d’une petite quantité de tissu, les équipes parviennent à multiplier les cellules dans des bioréacteurs en conditions optimales. « Avec 300 grammes, nous pouvons traiter plus de 25 000 patients », affirme Yaky Yanay. Chaque flacon contient 100 millions de cellules, injectables sans compatibilité génétique ni sanguine.

Pour PLURI, il ne s’agit plus de science-fiction. La médecine régénérative est déjà à l’œuvre et pourrait, selon ses dirigeants, réduire drastiquement les hospitalisations et remplacer de nombreux traitements chroniques. Une promesse ambitieuse qui entend redéfinir la longévité au XXIe siècle.