Réseaux sociaux et santé mentale : une étude révèle que le vrai danger n’est pas celui qu’on croit

Alors que l’on accuse régulièrement Instagram, TikTok ou Snapchat de miner la santé mentale des 18-24 ans, une nouvelle étude américaine vient bousculer les idées reçues : le temps passé à scroller n’est pas, en soi, le principal coupable.

Des chercheurs ont suivi 295 jeunes Américains, dont l’usage des réseaux (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X) a été mesuré pendant deux semaines. Puis, ils ont accepté de couper entièrement les réseaux pendant sept jours. Objectif : comprendre l’impact réel d’une pause numérique sur l’anxiété, la dépression, la solitude ou l’insomnie.

Le résultat est surprenant :

👉 Le temps d’écran et les notifications sont faiblement corrélés aux symptômes psychiques.

👉 Les troubles n’explosent que lorsqu'il existe une utilisation problématique ou addictive, marquée par une comparaison sociale permanente : plus beau, plus riche, plus populaire que moi…

Autrement dit : ce n’est pas l’intensité d’usage qui fait mal, mais la manière de l’utiliser — et l’état émotionnel dans lequel on se trouve lorsque l’on ouvre ces applications.

La semaine de « détox » a cependant montré des bénéfices nets chez les jeunes les plus fragilisés :

📉 –16,1 % de symptômes d’anxiété

📉 –24,8 % de symptômes dépressifs

📉 –14,5 % d’insomnie

Les chercheurs en concluent qu’il faut cibler les usages à risque— addiction, comparaison négative, impossibilité de décrocher—plutôt qu’appeler à un bannissement pur et simple des réseaux.

Un message de prudence, surtout pour les jeunes déjà vulnérables émotionnellement : ce n’est pas l’écran qui abîme, mais ce que l’on y cherche… ou ce qu’on y croit trouver.