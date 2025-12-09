Teva, l’empire pharmaceutique israélien

Fondée en 1901 à Jérusalem par Chaim Salomon et Moshe Gottel Levin, Teva n’était au départ qu’une modeste maison de commerce pharmaceutique. Trois ans plus tard, l’entreprise ouvre une succursale à Haïfa, avant de franchir un tournant décisif en 1935 : la création de sa première unité de production de médicaments. Son nom, Teva — « nature » en hébreu — deviendra l’une des signatures les plus puissantes de l’industrie pharmaceutique mondiale.

L’histoire s’accélère en 1976 lorsque Teva fusionne avec Assia Chemical Labs et Zori. L’ensemble donne naissance à Teva Pharmaceuticals, future locomotive israélienne de la santé. Au début des années 1980, un jalon essentiel est franchi : l’agrément de la FDA américaine, permettant au groupe de commercialiser ses premiers médicaments génériques aux États-Unis, puis progressivement en Europe.

Au fil des décennies, Teva diversifie son portefeuille et signe plusieurs succès thérapeutiques majeurs. Parmi eux :

• Austedo, pour la maladie de Huntington,

• Ajovy, traitement innovant contre les migraines,

• Uzedy, utilisé dans la prise en charge de la schizophrénie.

Aujourd’hui, 124 ans après sa création, Teva est le numéro un mondial du médicament générique, présent dans plus de 80 pays et fort de plus de 4 300 employés. Une croissance qui ne faiblit pas : pour le troisième trimestre 2025, l’entreprise a publié un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars, en hausse de 3 %.

De Jérusalem aux marchés internationaux, Teva illustre la capacité de l’industrie israélienne à transformer une petite initiative locale en acteur global incontournable du médicament.