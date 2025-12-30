Top des innovations 2025 : l’année où la technologie a changé d’échelle

Intelligence artificielle, santé augmentée, bien-être connecté… Le Time Magazine a dressé le classement des innovations les plus marquantes de 2025. Tour d’horizon avec Océane Nicolle.

L’année 2025 restera comme un tournant technologique majeur, dominé par une accélération spectaculaire de l’intelligence artificielle. Omniprésente, l’IA s’est imposée aussi bien dans les usages industriels que dans la vie quotidienne. Symbole de cette révolution, le géant américain Nvidia a dévoilé sa nouvelle génération de cartes graphiques GeForce RTX 5000. Conçues notamment pour les robots autonomes, ces puces intègrent nativement l’IA, offrant une puissance multipliée par sept tout en consommant trois fois moins d’énergie.

Le secteur de la santé a lui aussi été profondément marqué. Parmi les innovations les plus remarquées figure le Neural Sleeve 2 de Cionic, un vêtement médical portable approuvé par la FDA. Grâce à l’intelligence artificielle et à des électrodes ciblées, il stimule les muscles de la jambe afin d’améliorer la marche de patients atteints de troubles neurologiques, notamment après un AVC. Autre avancée majeure : la première greffe réussie d’un poumon artificiel cultivé en laboratoire chez un cochon, une étape décisive vers de futures greffes humaines.

Côté sécurité, 2025 a vu l’essor de voitures autonomes toujours plus fiables, de drones de surveillance ultra-performants et de systèmes de caméras intelligentes intégrées aux véhicules.

Les innovations ont également investi le bien-être et le quotidien. Masques LED pour le visage promettant une peau plus nette, Manta Mask, un masque de sommeil combinant obscurité totale et audio intégré, ou encore gadgets ingénieux comme la bague-montre Casio miniature célébrant les 50 ans de la marque.

Enfin, la Pawport, porte connectée et intelligente pour animaux, illustre cette tendance de fond : une technologie toujours plus discrète, utile et intégrée à nos vies. 2025 aura clairement posé les bases du monde technologique de demain.