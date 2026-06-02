Une start-up israélienne développe le premier robot dédié à la chirurgie oculaire

Face à l’augmentation rapide des troubles de la vision dans le monde, une entreprise israélienne mise sur la robotique pour transformer la chirurgie ophtalmologique. Son système, baptisé Jasper, est présenté comme le premier robot conçu spécifiquement pour les opérations de l’œil, avec l’ambition de rendre les interventions plus précises, plus rapides et accessibles à un plus grand nombre de patients.

Parmi les premiers bénéficiaires de cette technologie figure Bernadette Dela Peña, une femme de 71 ans souffrant de cataracte. Pendant près de deux ans, sa vue s’est progressivement dégradée au point de l’empêcher de lire, de coudre ou même de reconnaître clairement les visages de ses proches. Plus tôt cette année, elle est devenue l’une des premières patientes au monde à être opérée grâce à la plateforme robotique développée par la société israélienne ForSight Robotics.

À l’origine du projet se trouve le Dr Joseph Nathan, chirurgien et fondateur de l’entreprise. Marqué par la difficulté de ses premières interventions, il a voulu créer un outil capable d’assister les praticiens dans les gestes les plus délicats. Selon lui, la chirurgie de la cataracte exige aujourd’hui un niveau de précision extrême tout en reposant entièrement sur les capacités humaines.

Le défi est d’autant plus important que les besoins explosent. Plus de 600 millions de personnes souffrent actuellement de cataracte dans le monde, mais seulement environ 30 millions sont opérées chaque année. Pour Joseph Nathan, le principal obstacle est le manque de chirurgiens qualifiés face à une population vieillissante et à une demande croissante.

Jasper ne vise pas à remplacer les médecins, mais à augmenter leurs capacités. Le système est équipé de bras robotisés, de caméras haute définition et d’ordinateurs capables d’exécuter des mouvements d’une précision millimétrique à l’intérieur de l’œil. Le chirurgien contrôle l’ensemble de l’intervention depuis une console où il visualise en temps réel une image agrandie de la zone opérée.

L’un des principaux avantages attendus est l’augmentation du nombre d’opérations réalisées quotidiennement. Alors qu’un chirurgien effectue généralement entre dix et vingt interventions de la cataracte par jour, les concepteurs du robot estiment qu’un système Jasper pourrait permettre d’en réaliser jusqu’à 70 ou 80.

Pour concrétiser cette ambition, ForSight Robotics a levé 128 millions de dollars lors d’un financement de série B obtenu l’an dernier. L’entreprise réunit aujourd’hui des spécialistes de nombreux domaines : ingénieurs en mécanique, experts en logiciels embarqués, spécialistes des algorithmes, ingénieurs systèmes et chirurgiens qui participent directement au développement de la plateforme.

Jusqu’à présent, douze opérations ont été réalisées avec succès aux Philippines. L’entreprise travaille désormais à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires pour déployer Jasper aux États-Unis. Son objectif est de permettre à un nombre croissant de patients de bénéficier d’interventions plus sûres et plus accessibles.

Pour Bernadette, cette innovation a déjà changé la vie. Après avoir retrouvé une vision nette, elle envisage désormais l’avenir avec sérénité. Elle espère pouvoir profiter encore longtemps de ses proches et voir grandir ses petits-enfants sans craindre de perdre la vue.