Zune : comment Microsoft a échoué à détrôner l’iPod d’Apple

Dans l’univers de la tech, l’innovation ne repose pas uniquement sur la technologie. Elle dépend aussi du bon produit, lancé au bon moment. Microsoft l’a appris à ses dépens avec le Zune, son baladeur numérique conçu pour rivaliser avec l’iPod d’Apple.

Au début des années 2000, les lecteurs MP3 révolutionnent les usages. Compacts, légers et capables d’embarquer des centaines de chansons, ils permettent d’écouter sa musique partout, sans les contraintes du traditionnel Walkman.

En 2006, Microsoft se lance à son tour sur ce marché avec le Zune 30, commercialisé aux États-Unis au prix de 249,99 dollars. Doté d’un disque dur de 30 Go et d’un écran de 7,5 centimètres, l’appareil connaît des débuts encourageants : dès sa première semaine, il se hisse à la deuxième place des ventes de lecteurs multimédias portables.

Mais l’écart avec Apple reste considérable. En mai 2008, Microsoft annonce avoir vendu deux millions de Zune depuis son lancement. À la même période, Apple écoule environ 3,5 millions d’iPod chaque mois.

Malgré plusieurs modèles et mises à jour, Microsoft ne parvient pas à convaincre durablement les utilisateurs. L’image du Zune est encore davantage écornée le 31 décembre 2008, lorsqu’un bug lié à la gestion des années bissextiles bloque une grande partie des appareils de première génération. Leur horloge interne se fige et les lecteurs cessent temporairement de fonctionner.

Le groupe américain poursuit pourtant l’aventure en lançant de nouvelles versions, sans jamais réussir à menacer sérieusement l’iPod, qui domine alors largement le marché mondial des baladeurs numériques.

Microsoft finit par abandonner la commercialisation du Zune en 2012. Dix ans plus tard, Apple annonce à son tour la fin de l’iPod, après 21 années d’existence et quelque 450 millions d’exemplaires vendus. Une trajectoire qui illustre autant le succès exceptionnel d’Apple que l’échec de Microsoft à s’imposer sur un marché pourtant en pleine expansion.