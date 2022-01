Pfizer et BioNTech lancent l'étude clinique d'un vaccin ciblant le variant Omicron

"L’efficacité du vaccin actuel contre les formes légères ou modérées d’Omicron diminue rapidement"

Les laboratoires Pfizer et BioNTech ont lancé mardi une étude clinique pour évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un vaccin ciblant le variant Omicron, tandis que les vaccins actuels ne protègent pas contre une infection provoquée par cette souche.

Le PDG du géant américain Pfizer, Albert Bourla, avait affirmé au début du mois auprès de CNBC que son laboratoire pharmaceutique disposerait d’un tel vaccin d’ici le mois de mars.

"De plus en plus de données indiquent que l’efficacité du vaccin actuel contre les formes légères ou modérées d’Omicron diminue plus rapidement que pour les souches précédentes du virus", a de son côté noté le PDG de l'entreprise allemande BioNTech, Ugur Sahin.

"L’objectif est de développer un vaccin qui offre une protection durable contre Omicron", a-t-il souligné mardi dans un communiqué.

L'essai clinique implique 1.420 personnes âgées de 18 à 55 ans.

Plusieurs pays ont toutefois commencé à voir une baisse des cas dus à la vague provoquée par Omicron, qui a amorcé une nouvelle phase de la pandémie de Covid-19 eu Europe et pourrait la rapprocher de son dénouement.

"Il est plausible que la région se rapproche d'une fin de la pandémie", a prudemment estimé dimanche le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge.