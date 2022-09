Le PM israélien prendra la parole à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU vers 20 heures (Israël)

Lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies demain, Yair Lapid offrira "de l'espoir et une vision", selon un officiel proche du Premier ministre, en appelant explicitement à une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens.

"Nous pouvons aller vers de meilleurs horizons. Nous devons présenter une nouvelle vision diplomatique, tout en étant conscients des dangers qui sont devant nous", a-t-il affirmé.

Le discours de Yaïr Lapid comportera quatre sections.

A propos de l'Iran, il soulignera qu'Israël ne permettra pas à la République islamique de devenir un État nucléaire, indique le responsable. "Si nécessaire, et cela est convenu entre nous et les Américains, nous agirons par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de demander la permission à qui que ce soit".

"Mais nous devons aussi offrir au monde une alternative, au regard des négociations qui ont été stoppées en grande partie grâce à notre intervention. Nous devons dire au monde qu'il nous faut un accord meilleur, de plus longue durée et plus fort".

Le deuxième point du discours de Yaïr Lapid concernera la délégitimation d'Israël. "Nous allons dire au monde que nous ne sommes pas des invités à l'ONU. Nous sommes des membres fiers des Nations unies, et nous n'accepterons pas que cette tribune soit utilisée pour diffuser des mensonges sur Israël. Nous défendrons notre réputation", a indiqué le proche du Premier ministre.

Yaïr Lapid tendra également la main aux pays du Moyen-Orient qui n'ont pas adhéré aux accords d'Abraham et au Forum du Néguev. "Notre objectif est d'élargir le cercle de la paix, et un appel international à ce sujet a de la valeur."

Enfin, poursuit le responsable, le chef du gouvernement soulignera qu'"Israël doit s'orienter vers une solution à deux États."

"Depuis de nombreuses années, aucun Premier ministre israélien n'a dit cela à la tribune de l'ONU", a-t-il souligné.

"Nous ne ferons rien qui puisse mettre en danger la sécurité d'Israël et des Israéliens, mais la séparation d'avec les Palestiniens doit faire partie de notre vision diplomatique et de celle du monde", a-t-il souligné.

Yaïr Lapid prononcera son discours en début d'après-midi (vers 20h20 en Israël) avant de se rendre directement à l'aéroport pour rentrer en Israël.

Des critiques au sein de la coalition

Plusieurs partenaires de la coalition actuelle ont vivement réagi au projet de discours de Yaïr Lapid. Le ministre de la Justice Gideon Sa'ar a affirmé qu'une solution à deux États conduirait à l'établissement d'un "État terroriste" en Cisjordanie, qui "mettra en danger la sécurité d'Israël".

"La majorité du peuple israélien et ses représentants ne permettront pas que cela se produise", a-t-il ajouté.

De son côté, la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked a affirmé que Yaïr Lapid ne représentait pas Israël.

"Le Premier ministre par intérim Lapid n'a pas la légitimité publique pour compliquer Israël avec des déclarations qui causeront du tort à l'État", a-t-elle tweeté. "Lapid ne représente que lui-même avec ces déclarations et non le gouvernement".