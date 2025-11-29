Algérie : un sommet africain pour exiger des réparations aux anciennes puissances coloniales

L’Algérie organise, fin novembre à Alger, une vaste « conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique », a rapporté vendredi le JDD. Présenté comme une forme de « procès » politique des anciennes puissances coloniales, l’événement vise directement la France, l’Angleterre, la Belgique et l’Allemagne, accusées par Alger d’avoir pillé les ressources africaines et laissé des séquelles durables sur les sociétés du continent.

Prévue les 30 novembre et 1ᵉʳ décembre au Centre international des conférences (CIC), la rencontre réunira ministres, juristes, historiens, universitaires et représentants de plusieurs États africains et caribéens. À l’origine de cette initiative : le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui entend faire de l’Algérie la plateforme centrale d’une demande coordonnée de réparations.

Le thème officiel – « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine à travers les réparations » – donne le ton d’un sommet résolument militant. Les participants doivent aborder les « traumatismes intergénérationnels » causés par la colonisation, l’accaparement des richesses naturelles, ainsi que les mécanismes juridiques permettant d’obtenir des compensations financières.

Alger souhaite également remettre à l’agenda international le débat sur la restitution d’œuvres d’art considérées comme spoliées. Notable omission soulignée par plusieurs observateurs : la Turquie, puissance ottomane qui a longtemps dominé une partie du Maghreb, n’est à aucun moment mentionnée parmi les « pays colonisateurs ».

Pour le pouvoir algérien, ce sommet constitue l’occasion d’affirmer un leadership et de rallier un front africain sur un sujet hautement symbolique. Reste à savoir si cette initiative trouvera un écho concret auprès des capitales européennes visées.